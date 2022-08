En esta edición no se estableció ninguna condición para que se garantice el acceso a población de escasos recursos al FIG 2022

Carolina Esqueda

León.- El consejo del Patronato del Parque Metropolitano de León aprobó que la entrada al Festival Internacional del Globo (FIG) 2022 sea de 230 pesos por persona. Además de un cobro de 3.8 millones de pesos para los organizadores del evento, por la renta del espacio.

El acuerdo se tomó en la sesión de consejo realizada el 26 de julio. El Patronato aprobó el convenio con los organizadores del FIG 2022, al cual el municipio de León hizo una revisión de condiciones.

El Secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que, debido a que el municipio no figura como organizador del FIG 2022, dentro del convenio no se estableció ninguna condición para que se garantice el acceso a población de escasos recursos. No obstante, aseguró que sí tienen contemplada la aplicación de algunos descuentos.

“El convenio se firma con la paramunicipal y el consejo. La cantidad que se pactó fue de 8 millones 376 mil pesos por concepto de renta. Quien organiza el evento no es el municipio, el costo se mantuvo el del año pasado y los organizadores ya estarán anunciando un esquema para que puedan llegar personas de escasos recursos. En el convenio no está como tal una cantidad de descuento. Eso ya sería una situación que determine el festival” dijo al respecto.

Ya habían autorizado subsidio para el FIG

Desde marzo el municipio autorizó un subsidio de 5 millones de pesos para la asociación civil encargada de la realización del FIG 2022. Se destinaría a las contrataciones de pilotos, boletos de avión y contratación del equipo de audio y video. El recurso fue pactado en dos ministraciones, la segunda para entregarse en el mes de julio.

Durante la presentación de solicitud del subsidio ante la comisión de Desarrollo Económico, la directora del FIG, Escandra Salim Allé, aseguró que éste terminaría prácticamente reintegrado al municipio con el pago de servicios extraordinarios de Seguridad Pública y la renta del parque Metropolitano.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez aseguró que los recursos otorgados al FIG se revisarán de forma rutinaria. Esto tanto por la Contraloría como por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Mientras tanto, las ganancias totales del festival no se presentan informes detallados ante el municipio.

“Cuando se presentan los eventos, lo que se hace es una estimación de qué representa en beneficio para la ciudad con la derrama, aproximadamente cuáles son sus gastos y en qué podría apoyar el municipio. Son gastos e ingresos de manera proyectada, son personas morales y lo que se tiene que revisar de manera puntual es el recurso público” puntualizó al respecto.

