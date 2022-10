Desde el 21 de octubre, los familiares de Marisela Rodríguez esperan que regrese a casa luego de que desapareciera en Celaya

Irapuato.- “Te amo hermana, no tardes en regresar”, es el mensaje que la hermana de Marisela Rodríguez Aldaco compartió a cuatro años de su desaparición. Esto junto a cuatro personas más que fueron a trabajar a Celaya y nunca nadie los volvió a ver. Este hecho que visualizó la problemática de desapariciones en Irapuato.

Marisela Rodríguez fue parte del grupo de cinco personas que fueron a trabajar al palenque conocido como ‘Las Morenas’ ubicado en San José Guanajuato, cerca de Celaya, junto a Nancy Aide Ceja López, Monserrat Frausto y Moisés Valadez, así como Alfredo Rayas Alvarado de 33 años de edad.

Salieron un domingo por la noche a bordo de una camioneta para trabajar como boleteros. Según las autoridades ministeriales, sí llegaron a trabajar y salieron del sitio, y nadie los volvió a ver.

Desde el 21 de octubre, los familiares de Marisela esperan que regrese a casa y que lo sucedido haya sido una triste pesadilla.

“Hermana cuando desapareciste nunca me imaginé que tenía que pasar tanto tiempo hoy 21 de octubre ya son 4 años que no sé nada de ti cuatro años de incertidumbres y tristeza de no saber nada han pasado tantas cosas que quiero contarte. Por eso ya quiero saber de ti espero en Dios y ya sea pronto nuestra madre se nos está acabando hermana no tardes te extrañamos mucho te amo hermana”, fue el mensaje que su hermana dedicó a Marisela.

Desapariciones, una tragedia de Irapuato

Hace cuatro años cuando la noticia salió a la luz, en Irapuato fue visualizado el problema de las desapariciones a través de diversas plataformas de redes sociales. Se abrieron varios perfiles para apoyar en las búsquedas de los desaparecidos. Hasta la fecha no han parado los reportes de personas que son privadas de su libertad o bien salen un día de su casa y nunca más se les vuelve a ver.

De las 358 personas que reporta el Consejo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas siguen desaparecidas en Irapuato, el 80.1%. Estas ocurrieron entre el 2018 y el 2022, lo que refleja cómo el problema de las desapariciones tomó fuerza en los últimos años y, según las estadísticas, fue en el 2019 que alcanzó la mayor cifra con 123 personas reportadas como desaparecida. Ninguna de ella regresó a su casa.

Según la plataforma de CNBPD ese año, en el 2018, se reportaron 56 personas desaparecidas, y 53 siguen sin regresar a casa. En el 2019 se alcanzó la cifra de 123 denuncias, ninguno ha vuelto. Para el 2020 fueron reportados 100 casos, y sólo uno fue encontrado. Durante el 2021 fueron 12 y siguen desaparecidos 10, y para el 2022 van cuatro denuncias, dos de ellos ya fueron encontrados.

Sin embargo, las cifras no son del todo certeras, puesto que según colectivos como Hasta Encontrarte, todos los días tienen reportes de personas desaparecidas, y se tienen decenas de hallazgos de fosas clandestinas.

