Purísima del Rincón .- Empresarios y trabajadores del sector calzado, realizaron una manifestación contra la CFE la mañana de este jueves en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Lo anterior debido que, en las últimas dos semanas han tenido constantes fallas al servicio de energía eléctrica en las instalaciones de sus fábricas.

El empresario Alejandro Rodríguez, de Calzado Chinitas, dijo que, a causa de esta circunstancia, los trabajadores tienen que esperar tiempo sin producir por horas.

“La gente no se espera y de todas maneras tiene uno que pagarle, por lo menos el 50 % del día perdido. Y en el trayecto de 15 días han sido ya como cinco veces que se nos va la luz, hay veces que días completos. Uno ya no soporta las pérdidas de productividad. Y la gente también está perdiendo porque está por lo que hace, no todos tienen sueldo. Entonces, la mayoría están perdiendo”.

Empresas situadas en algunas calles como Mariano Matamoros, Nicolás Bravo y Fausto León, se han visto afectadas por estas fallas eléctricas.

Los empresarios de San Francisco del Rincón criticaron que la dependencia federal exige pagos a los ciudadanos pese a estas circunstancias. Por ello realizaron la manifestación contra la CFE.

“Nada más medio la arreglan y después dicen que es el agua que se mete a las bases subterráneas. Pero ellos deben de estar seguros de lo que hacen. Pero si uno se tarda en pagar la luz, la corta, y con la mano en la cintura, hacen lo que ellos quieren, y uno está quedando mal con clientes, trabajadores, y con todo mundo”, dijo.

