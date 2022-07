Los accidentados de Purísima del Rincón avisan a sus familiares o conocidos, quienes llegan y recogen las motocicletas

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón.- Cuando algunas personas llegan a tener accidentarse mientras circulan en motocicletas, se dan muchos casos en los que, cuando llega tránsito municipal llega a la zona, los vehículos ‘desaparecen’.

Esto debido a que los accidentados de Purísima del Rincón avisan a sus familiares o conocidos. Ellos llegan y recogen las motocicletas, dejando solamente al lesionado en el lugar para ser atendido.

A decir del titular de Tránsito, Juan Carlos Martínez Torres, esto ocurre porque los accidentados de Purísima del Rincón buscan evadir infracciones o el retiro de las motos.

“Desaparecen la motocicleta del lugar. Se queda únicamente el lesionado. Entonces, como tal, no le podemos dar un trámite como accidente vial porque no tenemos la certeza de en qué vehículo circulaba, las características, o a donde fue el accidente. Sin embargo, el lesionado sí está. Y es lo que nos está subiendo los índices de lesiones en accidente de tránsito, porque llegan al hospital y les preguntan: ¿qué te pasó?, pues me caí de la motocicleta”, dijo.

Foto: Archivo

Suman 400 accidentes de tránsito

Durante el primer semestre del año, se han registrado en el municipio cerca de 400 accidentes de tránsito.

Sin embargo, de ellos, solamente a 48 se les dio trámite administrativo, debido a que los elementos de Tránsito no tienen como comprobar el hecho, debido a que las motos ya no están.

“¿Por qué es tan diferente la cifra?, porque al ser un vehículo tan fácil de retirar del lugar, desafortunadamente se caen o chocan contra un objeto, y desaparecen la motocicleta del lugar. La autoridad no tiene comprobar que efectivamente iba arriba de una motocicleta porque ya no está”, comentó.

Explicó que esto se da por el temor de la ciudadanía a hacerse cargo de responsabilidades como las propias infracciones.

