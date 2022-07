El regidor Luis Felipe Ipiens Humara insistió en que es momento de que se valore la implementación del mando único policial

Nancy Venegas

Irapuato .- La deserción entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es preocupante. Así lo señaló el regidor Luis Felipe Ipiens Humara, integrante de la comisión de seguridad. Insistió en que es momento de que se valore la implementación del mando único policial para erradicar los hechos violentos.

En los primeros 9 meses de la Administración municipal, desertaron 107 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Rodolfo Gómez Cervantes, secretario del Ayuntamiento, explicó que 90 de ellos eran ex federales. Entre ellos integraban el Grupo de Reacción Inmediata y administrativos que llegaron a Irapuato con el exsecretario Miguel Ángel Simental. Los otros 17 eran policías municipales.

“Alguien que trae puesta la camiseta de policía entrar y luego salirse es preocupante es que algo no está trabajando bien. En la manifestación pudimos ver que un buen funcionario hubiera hablado con ellos desde el principio para ver sus inquietudes, necesidades. No se hizo. Se tuvieron que manifestar y está bien que se manifiesten si es la única manera que los escuchen”, dijo Ipiens Humara.

Inseguridad aumenta por falta de elementos

Señaló que, al disminuirse el número de efectivos en la corporación municipal y ante el incremento de homicidios y otros sucesos violentos, es momento de que las autoridades municipales consideren la implementación del mando único policial.

“Habrá que valorarlo, porque todo se queda en las estrategias. Dicen que van caminando, pero no dicen cuándo van a tener resultados. Siempre dicen lo mismo que van caminando por la línea adecuada eso he oído los últimos 15 años. Pero la línea adecuada no llega a ningún fin. Yo creo que es momento de valorar bien. ¿Qué se hace en la seguridad pública? Porque lo padecemos todos. Esto no es de quién conoce más o quién conoce menos. Es de estadísticas y ahí están los números, cada vez hay más índice delictivo, más muertes. Yo creo que es momento de tomar medidas emergentes”.

Desde la semana pasada hasta este jueves, la comisión de seguridad en el cabildo no había sesionado. El regidor priísta comentó que tampoco se ha abordado el tema de los uniformes y equipamiento para los policías. Temas que pondrá sobre la mesa al igual que el seguimiento al cumplimiento de compromisos que pactaron los secretarios de seguridad y Ayuntamiento, Ricardo Benavides y Rodolfo Gómez. Tras la manifestación hecha la semana pasada donde evidenciaron una serie de carencias para llevar a cabo su trabajo.