Nancy Venegas

Irapuato .- En Irapuato no habrá mando único policial porque la corporación local no está rebasada, así lo aseguró el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes. Admitió que desde que inició la actual Administración a la fecha, 107 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han renunciado, de estos 90 eran exfederales.

Policías municipales se manifestaron para exigir que terminaran los ataques contra los elementos y que haya mejores condiciones laborales. Tras esto, el diputado local Alejandro Arias, consideró que era momento para que en la capital fresera se implementara el mando único policial porque la corporación estaba rebasada.

“Con todo respeto no compartimos la visión que se tiene. La necesidad del mando único, quiero que sepan que, cuando menos en esta Administración municipal, no se ha valorado hasta este momento esa posibilidad. Y no porque sea mala, sino porque creemos y estamos convencidos de que se tienen todas las condiciones para poder seguir manteniendo el control y la prestación de este servicio público, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.(…) Por supuesto en el equipo que tiene hay muchas cosas por hacer hay muchas áreas de oportunidad por supuesto pero se está trabajando para brindar los resultados que Irapuato necesita”, dijo Gómez Cervantes.

Van 107 renuncias de policías

En lo que va de la actual Administración municipal, -informó- se registraron 107 renuncias de elementos en la corporación. De estas 60 corresponden a elementos exfederales que integraban el Grupo de Reacción Inmediata. Mientras que 30 eran personal administrativo de confianza que arribaron a Irapuato junto con el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental y que a su renuncia, pidieron su baja.

Otros 17 policías municipales también solicitaron su baja, las últimas 2 renuncias por motivos personales se dieron el miércoles pasado. Pese a ello el secretario del Ayuntamiento negó que haya “desbandada” en la corporación.

“De ninguna manera, sí se tiene conocimiento de que hubo algunas renuncias que se presentaron. Sin embargo nosotros siempre hemos sido garantes de la palabra y sobre todo esa protección que se les ofrecido a nuestros elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hemos estado siempre abiertos y poniéndo a disposición los protocolos de seguridad para aquellos que así lo requieran. En este caso repito por supuesto que a nadie se ha despedido y si se han presentado algunas renuncias es por motivos personales”.

Tras asegurar que la policía municipal no está rebasada, Gómez Cervantes, comentó que se han detectado áreas de oportunidad en la Secretaría de Seguridad. Por ello continuarán las estrategias y trabajos coordinados con los elementos de corporaciones de seguridad federales y estatales.

