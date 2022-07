En lo que va de la administración de Lorena Alfaro, han renunciado cerca del 20% de todos los policías de la corporación

Nayeli García

Irapuato.- En lo que va de la administración municipal, al menos 171 elementos han sido dados de baja de la Secretaría de Seguridad, de los cuales 127 decidieron renunciar a su cargo. Esto ante la inestabilidad al interior de la corporación, la incertidumbre por la desaparición de cada vez más prestaciones y el miedo de ser asesinados.

Apenas la semana pasada, un grupo de 20 elementos de la Policía Municipal de Irapuato dejaron en evidencia las pésimas condiciones en las que han estado trabajando en los últimos meses. Incluso con lágrimas en los ojos reconocieron vivir con miedo y no saber cómo explicarle a la ciudadanía que no tienen ‘armas’ para salir a combatir a los delincuentes. Además, poco a poco les han ido mermando sus prestaciones laborales, y la dignificación prometida administraciones atrás para los policías se quedaron en el olvido.

La inestabilidad de la corporación municipal también se ha visto reflejado en sus renuncias. Según el histórico de renuncias proporcionado a través de Acceso a la Información, en los últimos 12 años, nunca habían sido contabilizados tantas bajas por renuncia, sumando 107 tan sólo de enero al 14 de junio de este 2022.

Y es que no sólo los 43 ex policías federales decidieron abandonar la corporación el pasado 11 de mayo del 2022 tras el despido o término de comisión del director de la Policía Municipal de Irapuato, Omar Jaramillo, sino que al menos 64 elementos este año han decidido ya no formar parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), corporación que en los últimos tres años, había sido punto de referencia y ejemplo en el estado de Guanajuato.

Renuncias comenzaron con la llegada de SImental

La mayoría de las renuncias se registraron mientras que Miguel Ángel Simental se encontraba al frente de la corporación. A su llegada, 18 elementos renunciaron después del 10 de octubre y hasta el 31 de diciembre del 2021. A esta cifra se le sumaron 46 bajas más durante el periodo del exfederal.

Policías municipales comentaron a Periódico Correo, que con la llegada de Simental y los exfederales todo empezó a declinar en la corporación, pues se dejaron de hacer operativos en base a una estrategia de inteligencia, ya que las unidades fueron intervenidas y controladas por los exfederales, supuestamente para que no hubiera filtración de información. También se acabó con la sectorización que había en el Municipio para dar paso a un nueva estrategia que estaba fundamentada solo en el Comando Especial de Reacción Inmediata (CERI), dejando de lado a los policías de años y con trayectoria.

El hecho de que les hayan retirado las armas que ya cada quien tenía a su cargo, no fue el detonante mayor, señalaron los policías, sino que con la nueva administración todas las prestaciones que se tenían ganadas desaparecieron, como fue el caso del ISSEG, en donde los elementos perdieron su derecho a créditos y el poder acceder a una vivienda; se tenían convenios firmados con instituciones privadas de salud para dar atención a los policías municipales, los cuáles ya no fueron renovados; se tenía un seguro de vida de 800 mil pesos y en las últimas fechas les hicieron firmar un seguro por tan sólo 400 mil pesos. Les aseguraron que supuestamente vendría el otro, el de 800 mil, pero nada de manera formal.

“Quién quiera estar en la Policía, que se quede”

Las condiciones laborales que resultaban atractivas para que los elementos decidieran formar parte de la corporación municipal se acabaron y señalaron que el discurso de las autoridades siempre ha sido que el que quiera estar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se quede y quien no, están las puertas abiertas.

Y es que la alcaldesa Lorena Alfaro García ha sido muy puntual en señalar que “quien no quiera servir a Irapuato, las puertas están abiertas”.

En los ocho meses que lleva la administración municipal, un total de 171 elementos han sido dados de baja. De estos, seis por fallecimiento, 127 renuncias, uno optó por abandonar el empleo, 36 han tenido termino de comisión, y uno más causó baja por resolución de una sentencia.

La renuncia de estos elementos representa casi el 20 por ciento del total de plazas de la Policía Municipal de Irapuato. Esto es un ‘golpe duro’ para la fuerza operativa de la corporación, pues en este tiempo sólo 76 policías egresaron de la Academia de Policía.

Esta administración también arrastra una imagen deteriorada de la corporación municipal frente a la ciudadanía. Esto se ve relejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Ahí, 9 de cada 10 personas dijeron sentirse inseguras de vivir en Irapuato. A esto se suman los casos de abuso de autoridad que se han tenido en los últimos meses, siendo el más representativo la detención de las manifestantes feministas durante la marcha del primero de mayo.

Renuncias de policías de Irapuato por año:

Año Renuncias 2010 19 2011 22 2012 36 2013 50 2014 23 2015 27 2016 40 2017 33 2018 61 2019 45 2020 29 2021 63 2022 107* *Al corte del 14 de junio

