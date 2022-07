Del 21 al 31 de julio, podrás disfrutar de lo mejor del cine en Guanajuato. El GIFF 2022 se realiza en León, San Miguel de Allende e Irapuato

León-. En una noche de gala y con alfombra roja, este jueves arrancó el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). En la inauguración hicieron un homenaje a la carrera de la actriz mexicana Adriana Barraza, quien despuntó su trayectoria en la cinta de Alejandro Iñárritu, Amores Perros.

El Teatro del Bicentenario fue sede para recibir a directores, productores, creadores y artistas de la talla de Arcelia Ramírez (La Civil, 2021) para celebrar 25 años de ser el único festival de cine en Guanajuato.

Entre aplausos y ovaciones, los asistentes reconocieron los 50 años de carrera de Adriana Barraza, a quien le dieron una Cruz de Plata y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, además de recibir un conmovedor mensaje del director Alejandro González Iñárritu, quien recordó como comenzaron a trabajar en Amores Perros y quien dijo ser privilegiado de su trabajo por la colaboración en la icónica cinta mexicana.

Además de esta película, Adriana Barraza participó en Babel, 2006. En su discurso agradeció a los maestros y directores que ayudaron en su formación como actriz.

“Quiero agradecer desde el primer director del teatro, del cine, de la televisión hasta el último con el que he trabajado en este momento porque no creo que ningún actor pueda llegar a un hermoso puerto si no es de la mano de un director (…) especialmente cuando yo vi Amores Perros por primera vez me sorprendí, a partir de lo que él me enseñó como director (González Iñárritu) hasta después Babel donde me eligieron entre seis actrices, sin Babel no estaría este momento al frente de ustedes”.

En la inauguración también se contó con la exposición Un paseo a la fama, donde se exhibieron los retratos de figuras del cine nacionales e internacionales que han sido parte del GIFF desde su primera edición, en 1998.

Los actores felicitaron a los creadores del Festival de Cine, Sara Hoch y su difunto esposo Ernesto Herrera, por creer en el cine cuando aun se proyectaba en carretes y el streaming no existía, mencionó Adriana Camarena, directora del Instituto Estatal de la Cultura.

“El GIFF forma parte de este retrato de espíritu y hambre de levantar esta industria”, agradeció su directora Sara Hoch.

Del 21 al 31 de julio, podrás disfrutar de las actvidades del GIFF en tres diferentes municipios: León, San Miguel de Allende e Irapuato.

–León: 21 al 24 de julio

–San Miguel de Allende: 25 al 28 de julio

-Irapuato: 28 al 31 de julio

Aquí lo imperdible del GIFF, todas las actividades son gratuitas

León

–22 de julio / Funciones con la presencia de Adriana Barraza

Babel en Cinemex Plaza Stadium – 9:00 p.m. a 11: 30 p.m.

Bingo Hell Cine entre los Muertos en Panteón San Nicolás 11: 00 p.m.

–23 de julio / ‘Cero violencia contra la mujer’ con la actriz, productora y activista Vanessa Bauche

Teatro Bicentenario 4:00 p.m.

San Miguel de Allende

–25 de julio / Conferencia Magistral con Blanca Guerra y Mónica Lozano

Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

–26 de julio / Muestra Homenaje Mujeres en el Cine: Santa Sangre

Panteón Jardines Nueva Vida 9:00 p.m. a 11:30 p.m.

Irapuato

–29 de julio / Muestra Especial GIFF 2022

Parque Ecológico 8:30 p.m.

–30 de julio / Selección oficial GIFF Corto Guanajuato

Teatro de la Ciudad 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Consulta la programación completa aquí

