Los Leones de la Sierra de Xichú, declaran su amor por México a través de letras y melodías, donde la poesía, el baile y el canto se hacen presentes

Redacción

Xichú.- Los Leones de la Sierra de Xichú, declaran su amor por México a través de letras y melodías. Este 15 de septiembre festejamos a nuestro país recordando una de sus canciones, que más que eso es una declaración de amor.

En su letra narra los sucesos que azotan a Guanajuato y el país entero, también apuntan los cambios que se deben hacer en él.

La poesía, el baile y el canto está a flor de piel en cada integrante de los Leones de la Sierra de Xichú. Entre la letra de la canción “En prenda de amor del bueno”, aluden a varios estados y dedican versos como:

“México sigue de pie por saberes milenarios. No hablo de águila o nopal ni un ‘aztlan reloaded’, con la pretención de un mito fundacional, de un gran respiro vital. Hablo de un firme aletazo que sería un erro muy grazo fruztrar de mala manera, no a mezquindad, no a ceguera…”.

Los Leones de la Sierra de Xichú

Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú, es una agrupación musical con más de 40 años de trayectoria, que sin duda se ha ganado el corazón de sus seguidores.

Con sus letras picosas, ingeniosas y poéticas, hacen una crítica sobre los acontecimientos de México y el mundo, con su peculiar sabor del huapango arribeño.

