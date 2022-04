Aunque López Obrador celebró aprobación de Ley Minera, reconoció que aún falta tecnología para tratar el litio

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró aprobación de Ley Minera. Además, así como aceptó que México no tiene la tecnología para tratarlo, aseveró que se irá desarrollando.

Durante la conferencia de prensa de este martes, López Obrador dio su comentario sobre la decisión que se tomó en la Cámara de Diputados respecto al litio. Puesto que se buscaría proteger con dicha ley, aseguró que es un mineral estratégico “la oposición lo sabe, pero no lo reconoce”.

“Estoy muy contento con lo del litio. No dicen nada, pero ellos saben muy bien lo que significa el litio. Es un mineral estratégico y que sí va a requerir porque estuve leyendo comentarios de ‘para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología’. Sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro”, aseveró.

López Obrador recordó la expropiación petrolera, en la que, dijo, las empresas extranjeras advirtieron a México que no podría sacar adelante la industria del crudo por no tener la tecnología suficiente. No obstante, indicó que los trabajadores mexicanos demostraron lo contrario y “sacaron adelante a Pemex“.

“Fue una muy buena decisión la del día de ayer. A ver si no le jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya estaba resuelto”, agregó.

Este lunes por la tarde, la Cámara Baja aprobó en lo general la Ley Minera con 298 votos a favor y 197 abstenciones. Ya que la ley permite nacionalizar el litio, de importancia para la industria farmacéutica, automotriz y la tecnología.

La idea es que lo maneje una empresa estatal sin la intervención de compañías privadas nacionales o extranjeras para su venta, por lo que las ganancias sería exclusivas para el Estado.

