María Espino

Guanajuato.- La dueña del inmueble en donde se ubica el “Balcón de Doña Ana” en el Callejón del Beso deberá retirar la lona de protesta que desde hace días colocó desde lo alto de la fachada de la finca en un plazo máximo de diez días hábiles. De lo contrario, la autoridad municipal actuaría en consecuencia y, en caso necesario, emplearían la fuerza pública.

Juan Carlos Delgado Zárate, director general de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico y Territorial (DMAOT), informó lo anterior y resaltó que la presencia de dicha lona afecta la imagen urbana del emblemático Callejón del Beso, ubicado en el centro histórico capitalino, y además violenta el reglamento municipal de uso de anuncio y toldos en zona de monumentos.

Señaló que los propietarios de dicho inmueble (no refirió nombres) ya fueron notificados de que tienen diez días para quitar la lona, plazo que vence el lunes 10 de octubre. De lo contrario, la autoridad municipal actuaria conforme a la ley para poner orden. Incluso afirmó que de existir resistencia, entonces harían uso de la fuerza pública.

“Puesto que si afecta la imagen urbana ya se le hizo el requerimiento del retiro. Se dieron diez días hábiles, que es lo que se tiene que hacer de acuerdo al requerimiento, para que la gente lo pueda retirar. Esos diez días hábiles, si no me equivoco, es de este lunes en ocho días, se tendrá que haber retirado, y si no, pues hay facultades para que con uso de la fuerza pública se pueda hacer”, explicó Zárate.

Juan Carlos Delgado Zárate, director general de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico y Territorial (DMAOT). Foto: María Espino

“No hay manera en que la manta permanezca”

Mencionó que existe resistencia para quitar la lona de parte de la propietaria, Norma Luz Gámez, y de su abogado. Sin embargo, dijo que aún así lo tendrán que retirar.

“Tendrá que alegar lo que sea en su favor en los diez días hábiles”, dijo, pues resaltó que en lo que corresponde a la autoridad municipal lo que procede, de acuerdo a la ley, es que se tendrá que quitar la manta, y reiteró: “No hay manera de que pueda permanecer ahí. Independientemente de cuestiones empresariales, negocios u acuerdos de trabajo que puedan tener entre vecinos”.

Zárate señaló que al colocar la manta, que cuelga desde lo alto de la finca y tapa gran parte de la fachada, se violenta el reglamento que regula la visual del Callejón del Beso. Además se encuentra dentro de la zona de monumentos del área patrimonial protegida.

Foto: María Espino

Indicó que la manta afecta la visual del callejón, por ello indicó que como autoridad municipal actuará dentro las facultades que le competen. Mientras que, al estar dentro de la zona de monumentos y bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo que será el instituto quien argumente el por qué se tendrá que retirar.

“Todo lo que está dentro de la zona de monumentos, dentro de la zona patrimonial. No hay duda: lo que hay desde el Mercado Hidalgo a Campanero es zona de monumentos. Invariablemente un clavo que pongas en las paredes de este entorno requiere autorización del INAH y permiso de la Dirección de Desarrollo Urbano”, acotó Juan Carlos Delgado Zárate.

