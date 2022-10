El conflicto en Callejón del Beso ha escalado. Ahora los turistas muestran su inconformidad por no poder tomarse la foto tradicional

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- La tarde del sábado seguía puesta la lona en la llamada ‘Casa de Ana’ en el Callejón del Beso. Esto, cómo protesta por el conflicto que prevalece con fotógrafos de la casa de enfrente.

En tanto que la ‘Casa de Carlos’, que es operada por otro grupo de fotógrafos, estaba cerrada al público tras ser clausurada.

“Me manifiesto ante ustedes para solicitarles el apoyo legal que no he recibido y hacerles saber la violencia verbal y psicológica que no cesa por parte de los fotógrafos del Callejón del Beso”, señala la manta, dirigida a Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y al alcalde Alejandro Navarro.

Lona ahuyenta a turistas

Foto: Alejandro Sandoval

Este callejón es un lugar que por curiosidad, superstición o romanticismo se ha convertido en uno de los lugares más visitados por turistas en la capital.

No obstante, la foto del recuerdo se va con una lona en colores rojo y negro de huelga, por el conflicto con los fotógrafos que operan la casa de Carlos.

Ivonne Mejía, visitante de Aguascalientes, comentó que no es de su agrado que en la foto aparezca esta lona y tampoco que el acceso esté restringido.

“Nos dijeron que no hay acceso al otro balcón porque está clausurado, no es igual llevarse una foto los dos en un solo balcón cuando la tradición es otra”, señaló.

