Autoridades municipales que hay varios casos de locatarios que deben hasta diez años de concesión, acumulando una deuda de 10 mdp

Cuca Domínguez

Salamanca.- El director general de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses Molina, informó que hay locatarios del mercado Tomasa Esteves que tienen más de 10 años sin pagar por el uso de su espacio, y la morosidad ha llegado a acumular hasta 10 millones de pesos, por lo que urgió a que se pongan al corriente de sus pagos.

“No son todos, hay unos muy cumplidores, muy responsables, pero no todos han pagado. Hay una cartera vencida de la que tiene conocimiento la Tesorería municipal. La última cuenta que se tenía llegaba a los 10 millones de pesos en promedio. En ese centro de abastos hay unos 760 comerciantes o un poco más, porque hay quienes dividen su comercio, pero los registrados tanto afuera como adentro, y de estos, de acuerdo al último calculo, alrededor de un 35 por ciento de comerciantes no están al corriente”, precisó.

Respecto a si se han iniciado procedimientos legales contra estos morosos, dijo que existen varios mecanismos que se analizan desde la Tesorería municipal, pero depende de los reglamentos y del formato establecido, sí es renta, concesión o que figura se está aplicando, y en ese contexto se podrían aplicar procesos legales.

Foto: Cuca Domínguez

Los invitan a ponerse al corriente

Sin embargo, sí dijo que la invitación y el exhorto se les hace de manera continua a los locatarios para que se pongan al corriente, porque hay algunos que tienen más de 10 años que no han pagado, otros que se atrasaron por la pandemia, y hay comerciantes que solo se han retrasado 2 o 3 meses.

Meneses Molina explicó que los espacios dentro del mercado son concesiones. Una vez que ya no los ocupen o el concesionario ya no esté, el Ayuntamiento tendría la libertad de asignarla a quien la requiera. Normalmente se traspasa, por ejemplo, porque el concesionario deja de vender, pero un familiar retoma las actividades, y entonces solicita el cambio de concesionario. Pero el proceso se debe llevar a cabo en el Ayuntamiento y cumplir los requisitos requeridos.

“En este momento un concesionario está llevando a cabo este procedimiento. No lo veo mal, las leyes son las leyes y se realiza el alta de las nuevas personas, pero eso se define en un área que no me compete, pero es el proceso que se debe de seguir legalmente y formalmente”, concluyó.

