El alcalde de Salamanca dijo que viajó a la CDMX para contar con herramientas tecnológicas que ayuden en los protocolos de desaparecidos

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, dijo que ya se tiene la capacitación de los funcionarios que integrarán la Célula de Búsqueda Municipal.

“Nosotros ya tenemos la capacitación, sin embargo hubo un retraso, no tenía conocimiento que no se estaba dando la atención. Me reuní con la líder del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, la señora Alma (Lilia Martínez), para tocar ese tema y para poder reforzarlo”, dijo.

Incluso adelantó que por ello acudió a la Ciudad de México al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, para poder contar con herramientas tecnológicas para que en el momento que alguna persona desaparezca o algún ciudadano tenga el temor de que su familiar pueda estar en riesgo, se puede actuar bajo un protocolo.

César Prieto Gallardo. Foto: Cuca Domínguez

Preparan talleres y terapias para familiares de desaparecidos

El alcalde dijo que ha hablado con Alma Lilia Martínez y que trabaja desde el DIF municipal para impartir talleres y terapias en las que se acompañará a los familiares de las personas desaparecidas. Pero también dijo que se tienen que reforzar todos los protocolos necesarios para garantizar el respeto y el debido actuar de la administración en caso de que alguna persona tema por su vida.

Incluso dijo que le ha pedido a Alma Lilia que los invite a sus reuniones y actividades para “sensibilizarse” como Municipio.

“Este asunto a mí la verdad me duele mucho porque yo también soy padre, somos todos familiares, parientes de alguien, y no deseamos que en algún momento algún familiar que conozcamos pueda estar padeciendo una situación de esta naturaleza, y menos aún ver la tristeza y el sufrimiento de familias que llevan años buscando a sus familiares”, dijo Prieto Gallardo.

“Por eso es importante actual de manera rápida sobre todo en el tema de las tecnologías. Por eso mi visita a la Ciudad de México es con el propósito de poder contar con herramientas tecnológicas que nos van a apoyar aquí en Salamanca”, añadió.

