México.- Tras los hechos de violencia ocurridos en el estadio La Corregidora, durante el partido entre Querétaro y el Atlas, se suspenderá el resto de la jornada 9 de la Liga MX .

A través de un comunicado, se informó que a raíz de la riña que terminó con 9 personas lesionadas, dos de gravedad, los partidos del domingo no se realizarán.

Los partidos que no se podrán llevar a cabo son: Pumas vs Mazatlán; Pachuca vs Tigres y Tijuana vs. Atlético de San Luis.

La suspensión aplica para tanto la Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión MX, según se detalló en un comunicado. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, comentó que fue iniciativa de los equipos suspender el resto de la jornada 9.

El presidente ejecutivo de la #LigaBBVAMX, @MikelArriolaP, anuncia que los partidos restantes de la Jornada 9 serán suspendidos en solidaridad con los afectados por los hechos del Estadio La Corregidora.#GritaXLaPaz pic.twitter.com/sDwXjQO56r — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 6, 2022

Los equipos fueron comunicados de esta decisión durante el transcurso de este sábado, por lo que los equipos que viajaron a otras plazas deberán regresar a sus respectivas ciudades a lo largo del día.

De igual manera, la Federación Mexicana de Futbol anunció la apertura de una carpeta de investigación tras los hechos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas que finalizó en una batalla campal entre aficionados.

Cabe mencionar que los encuentros deportivos entre Rayados vs América y Cruz Azul ante Puebla se desarrollaron con normalidad, al finalizar ambos conjuntos ofrecieron una conferencia de prensa, donde condenaron los actos de violencia en el futbol mexicano.

La Liga MX informó que las personas involucradas en la violencia en el Estadio La Corregidora durante el duelo entre Querétaro y Atlas serán denunciadas, además que pidieron a la Comisión Disciplinaria que haya sanciones ejemplares.

“La Liga MX turnó de inmediato a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol lo sucedido con base en los reportes oficiales de los Comisarios y Árbitros del partido, pidiendo a la Comisión sanciones ejemplares”, se lee en el comunicado de prensa que publicó la Liga MX a través de su sitio oficial.

