Aprobada la nueva Ley de Movilidad, se libera el transporte ejecutivo en Guanajuato y se regula a dueños y operadores

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El pleno del Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato para evolucionar del actual servicio de transporte ejecutivo a la modalidad de servicio de transporte privado de pasajeros mediante plataformas tecnológicas.

Con ello se eliminan los permisos para operar y solo bastará con un registro ante la Dirección General de Transporte del Estado.

Lee también: Avanza liberación del transporte ejecutivo en Guanajuato; aprueban dictamen

El dictamen de la iniciativa presentada por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en octubre pasado se aprobó por unanimidad y únicamente se presentaron dos reservas en lo particular por parte de los diputados del PRI, Yulma Rocha Aguilar y Alejandro Arias Ávila.

Liberan transporte ejecutivo en Guanajuato

Las modificaciones hechas a la citada ley buscan transitar a un libre mercado. Se estableció que el registro de vehículos lo puede realizar cualquier persona a quien el propietario entregue carta poder. Además se deberá acreditar la adhesión a la plataforma tecnológica y -entre otros requisitos- los conductores deberán tener vigente su licencia tipo A o B.

Liberan el transporte ejecutivo en Guanajuato. Foto: Especial

También establece que al momento del registró se deberá presentar una constancia de capacitación de conducción segura, que será emitida por los centros autorizados por la Dirección General de Transporte y póliza de seguro de cobertura amplia.

Entre otros puntos, se agregó al glosario de la norma los conceptos de Código de Respuesta Rápida (QR), Plataforma Tecnológica y Servicio de Transporte Privado. Además se añadió que la oferta y prestación del servicio solo podrá realizarse a través de plataforma tecnológica. Se puntualizó que el objetivo del servicio de transporte privado es el “traslado de personas y sus cosas”, ya que antes estaba escrito como “traslado de personas o sus cosas”, lo que se pensó que podía crear confusiones.

Para la Unidad Administrativa, se añaden las que tienen que ver con el registro y control de vehículos destinados al servicio de transporte privado. Se señala que los inspectores de Tránsito vigilarán que los vehículos cuenten con un código QR visible tanto para inspectores como para usuarios. Esto para verificar que el vehículo, el operador y la plataforma estén debidamente registrados. Con esto se busca garantizar la seguridad de los pasajeros al abordar una unidad de este tipo.

#SesiónDePleno 🏛 | Pleno aprueba reformar Ley de Movilidad del Estado en materia de servicio privado de transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicas. 🗞️ https://t.co/WwyBIbkUEd pic.twitter.com/l3ehjjd7rw — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) April 21, 2022

Sobre la cancelación del registro

Quedó establecido que la cancelación del registro se dará por las siguientes causas: acumular tres infracciones por la prestación del servicio en el término de un año por medios diversos a la plataforma.

Además, la reforma señalaba que otra causa sería que el propietario o conductor utilice el vehículo en hechos tipificados como delitos. Sin embargo, el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila, presentó una reserva para que se precisará en el artículo 212 ter, que una conducta deba ser causal de cancelación únicamente cuando se trate de una conducta intencional o dolosa. Esto debido a que en caso de que los conductores se involucren en accidentes de tránsito, podrían ser sujetos a la cancelación de su registro.

También fue aprobada la reserva presentada por Yulma Rocha Aguilar al articulo cuarto transitorio. Esta dice que los permisos del servicio especial de transporte ejecutivo que a la entrada en vigor del decreto estén vigentes, transitarán al servicio de transporte privado y tendrán a salvo el pago de derechos por el periodo que reste su vigencia. Para esto, la Dirección General de Transporte emitirá los lineamientos correspondientes.

El decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Foto: Especial

Destacan parlamento abierto para liberar el transporte ejecutivo en Guanajuato

En la discusión del dictamen, diputados del PRI, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano, destacaron que se incluyeron las propuestas hechas por concesionarios, operadores, autoridades estatales y representantes del servicio por plataformas electrónicas y usuarios. Incluso se pronunciaron porque este ejercicio de parlamento abierto se lleve a cabo en el análisis de todas las iniciativas.

El diputado del PAN, Bricio Balderas Álvarez, recordó que la finalidad de la reforma es cumplir el amparo promovido por la empresa UBER. Con ella, se supera la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad.

“El presente dictamen representa una buena oportunidad para replantear una movilidad incluyente donde las tecnologías nos obligan a replantear el diseño normativo. Nos permite poner en práctica hábitos seguros de movilidad. La idea central es que hoy abonemos a tener otra modalidad de transporte prestado por particulares, pero garantizando ser seguro y asequible”.

Con la nueva Ley de Movilidad, liberan el transporte ejecutivo en Guanajuato. Foto: Especial

Pide criterios “parejos”

Por su parte, la legisladora del PRI acotó que en el dictamen se tocaron artículos que no estaban en la iniciativa original presentada por el gobernador del Estado, con la intención de mejorar y fortalecer la propuesta, por lo que pidió que este criterio sea utilizado en todas las iniciativas, incluyendo las presentadas por la oposición.

Te puede interesar: Reforma a la Ley de Movilidad sacará a 8 mil taxis “piratas”: líder transportista

“Esta acción de tocar capítulos que no vienen en las iniciativas originales es una práctica parlamentaria que no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica municipal pero que puede ser considerada como válida cuando esas modificaciones sean congruentes con la finalidad o con el espíritu de la iniciativa, sin embargo, este criterio no es aterrizado en el resto de las comisiones. Cuando hay iniciativas de la oposición que en las mesas de trabajo se busca fortalecerla y se tocan artículos que no están en las iniciativas, lo más fácil que se dice es que elaboren otra iniciativa, entonces es momento oportuno para hacer un exhorto y que este criterio sea parejo en todos los casos”, señaló.

Quizás te interese:

JRP