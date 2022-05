Lesly Marbella Cruz Delgadillo, desapareció en Aguascalientes, pero sus familiares la buscan en estados colindantes como Michoacán

Redacción

Aguascalientes.- Familiares de Lesly Marbella Cruz Delgadillo, de 20 años de edad anunciaron la desaparición de la joven a quien buscan en varios estados de la república.

De acuerdo con la familia, Lesly fue vista por última vez el domingo 29 de mayo, cerca de las 8:40 de la noche en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ( UAA ). La joven salía de presentar su examen de admisión. La institución inició las evaluaciones desde el 28.

Posteriormente se informó que la Lesly estuvo en la calle Revolución #22, Cosmos, Pabellón de Arteaga. Ella vestía ropa con estampado floral, llevaba una mochila y un paraguas.

En su cuenta de Facebook, su hermana dio a conocer que en su historial de búsqueda tanto en Google como en Maps indica que buscó espacios en Morelia, Michoacán. Tanto la central de autobúses, el aeropuerto, algún motel u hotel centríco o periférico.

“Mi hermana se encuentra desaparecida desde la noche de este domingo. Acudió a presentar su Examen de Admisión en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y hasta el momento, no se ha reportado en casa. De acuerdo con la policía cibernética, su último paradero la ubicaba en la Calle Revolución del Fracc. Cosmos de Pabellón de Arteaga, Ags. Su teléfono se encuentra apagado desde la tarde y no recibe mensajería ni llamadas por ningún medio (WhatsApp o telefonía celular); su cuenta de Facebook fue eliminada y solamente se mantiene activo su Messenger (del cual tampoco ha respondido su mensajería); no posee ni Instagram ni TikTok ni ninguna otra red social; todas sus fotografías de perfil han sido eliminadas”, publicó la hermana.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Aguascalientes ya emitió la ficha correspondiente. Según la informació la joven vestía pantalón de mezclilla en color azul y chamarra verde claro. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Aguascaliente no ha activado el Protocolo ALBA para Lesly Marbella Cruz Delgadillo. Tampoco la UAA se ha pronunciado al respecto.

La familia pide compartir el boletín tanto en Aguascalientes como en Michoacán y estados colindantes. Acorde al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Aguascalientes hay al menos 338 personas bajo este estatus. De ellas, 137 son mujeres, esto es el 40.53% de los reportes.

