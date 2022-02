Luego de que les cambiaran los medidores en noviembre, la mayoría empezó a notar que los precios aumentaron hasta 60 pesos

Carolina Esqueda

León.- En la calle Laurel de Jerez, desde hace 2 meses el cobro de agua en algunas casas se disparó hasta el doble, sin que sus propietarios hayan aumentado sus hábitos de consumo.

Luego de que les cambiaran los medidores en noviembre, la mayoría empezó a notar en los siguientes dos meses, que sus consumos pasaron de entre 5 y 8 metros cúbicos, a 10 y hasta 19, que en algunos casos significó un incremento de 60 pesos en la tarifa, aunque en otros el aumento fue de entre 400 a 600 pesos.

En el caso de Alondra Frías, cuyo consumo oscilaba entre los 8 y los 12 metros cúbicos, el recibo de diciembre le llegó por encima de los mil pesos, con un reporte de 13 metros cúbicos y para enero la boleta superó los mil 600 con un consumo de 19 metros cúbicos, pese a que lleva semanas batallando por la baja presión en las tuberías y la falta de agua.

“De diciembre en adelante fue que empezó a subir el consumo de agua y fue mucho cuando ni siquiera tengo agua. Hay veces a la semana que nos falta dos o tres días y estoy mandando a lavar en lavandería por lo mismo de que no tenemos. (del SAPAL) Me dicen que es el consumo que marca el medidor y es lo que se tiene que pagar, o si no que llame a un fontanero que me cheque si tengo una fuga. De hecho, ya contraté uno y no tengo ni una gota que se esté tirando por ahí”

Alondra no es la única. Al menos 5 vecinos suyos han reportado la misma situación, donde en casos como el suyo los recibos se han disparado hasta los mil 200 pesos de cobro. Y aunque en algunas viviendas no se han dado cuenta del consumo inusual, en las que llegaron las tarifas más altas inmediatamente reportaron el problema al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) sin que les dieran una explicación más allá de las fugas no detectadas.

“Si va uno a reclamar lo primero que le dicen ‘tiene fuga’ y yo ya estuve checando todo y no es lógico porque cerrando todo (el suministro) el medidor no gira. Lo que pasa mucho es que se va el agua y lo que sale es el puro aire. Y también pienso que nos están cobrando el medidor, nos los cambiaron a todos y pienso que por ahí nos los están cobrando” afirmó Martín Hernández, quien de pagar habitualmente 200 pesos mensuales, en diciembre tuvo un cobro de 400 y en enero subió a más de 600.