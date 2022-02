Carolina Esqueda

León.- Además de la renovación del consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), el Ayuntamiento analiza también las propuestas para integrar al nuevo Patronato de la Feria estatal, donde desde hace dos semanas se especula con la salida de su presidente Juan Carlos Muñoz Márquez, a quien el municipio le hizo varios señalamientos por permitir el sobrecupo en al menos dos recitales de la Velaria, y el inicio de dos actas administrativas de los hechos.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que para la renovación al 50% de ambos consejos ya se analizan las propuestas provenientes de las cámaras empresariales, y será el Ayuntamiento el que tenga la última decisión, aunque adelantó, se irán los que no hayan aportado nada o no tengan disponibilidad.

Lea también: ‘Le llueve’ a Jorge Ramírez en el Ayuntamiento de León por controversias en Sapal

“Recordemos que la decisión no la toma una sola persona, la toma un organismo colegiado que es el Ayuntamiento, entonces estaremos sometiéndolo a votación. En este momento estamos revisando perfiles.No me quisiera adelantar por respeto al Ayuntamiento, yo agradecería que esperemos a que se presenten las propuestas, seguimos trabajando en ellas. Sin embargo lo que queremos es que sea un consejo donde aporten, y aquellos que no aporten o que hoy tengan otras ocupaciones, se estará renovando” dijo.

La alcaldesa adelantó que también preparan modificaciones al reglamento de integración, que sobre todo tendrá por objetivo unificar los criterios que se siguen, ya que cada consejo tiene su propia normativa.

Te puede interesar: