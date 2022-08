Presuntamente el luchador conocido como Lepra Mx sería el funcionario desaparecido desde la madrugada del domingo en Irapuato

Guanajuato.- Este 22 de agosto, se informó que un funcionario de Irapuato fue privado de la libertad. Extraoficialmente se ha dicho que este sería Salvador N., conocido como el luchador Lepra MX.

Salvador se desempeña como coordinador de inspectores de la Dirección de Mercados en el Gobierno municipal.

De acuerdo con los reportes, a Lepra MX lo privaron de su libertad en la colonia Álamos, donde se realizaba un evento de lucha libre el pasado sábado.

Hombres armados habrían arribado a las instalaciones de la Arena Xiricuicho, en la Avenida San Juan, ahí lo ‘levantaron’ ya en la madrugada del domingo.

Unas horas antes, Lepra Mx publicó en su página de Facebook una transmisión en vivo promocionando el show.

Lo que dicen las autoridades

El lunes el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, informó que un funcionario municipal, al parecer colaborador de la dirección de mercados, desapareció. Señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició una investigación.

También prometió que la administración daría apoyo a la familia del funcionario.

“Es afirmativo el día de ayer tuvimos conocimiento de este hecho, no es un tema de desaparición forzada. La desaparición forzada tiene que ver con la autoridad, no sabemos, ese término lo determinará el Ministerio Público (…) Pero tenemos conocimiento que no ha aparecido justamente esta persona en su domicilio”.

El fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre comentó no tener información sobre los avances de la investigación en torno a la desaparición de este funcionario. Lo único que tenía de conocimiento era que hasta el lunes todavía no se sabía nada de su paradero.

“No tengo todavía, no he podido ver los informes hasta este momento, el caso pedí que se lo asignarán al área de secuestros para efecto de poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para su localización”, mencionó el fiscal.

Carlos Zamarripa dijo tener conocimiento del caso, pero dijo no tener datos actualizados sobre las líneas de investigación. Solo sabía que se sigue una investigación por secuestro.

