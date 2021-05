Leonesa denuncia violación en bar de La Madero; señalan a empleado del lugar

Redacción

León.- Una joven denunció a un empleado de un bar de la calle Madero en la Zona Centro de la ciudad por haberla violado dentro del establecimiento.

De forma anónima, la leonesa levantó la voz y contó que fue el pasado 19 de mayo que salió a divertirse con algunos amigos al ‘Rey Compadre‘ hasta que se llegó la hora del cierre.

“La estábamos pasando muy bien hasta que llegó la hora del cierre del bar, cansada y borracha me acosté en unos sillones que hay en el bar, estaba esperando a que mis amigos decidieran que ya nos fuéramos“, relató la víctima.

De pronto, uno de los meseros comenzó a tocarle las piernas por debajo del vestido mientras le hacía comentarios como “estás muy chida” o “ay qué rico”.

“No recuerdo cómo pasó pero Pablo comenzó a besuquearme y de un momento a otro ya me estaba penetrando, me pidió que se la chupara (esas fueron sus palabras) yo le dije que no quería, no me sentía cómoda, y cuando me lo quité de encima mío me pidió que lo dejara acabar”, contó.

La víctima dijo que salió del lugar en shock, llena de miedo y mucha vergüenza, pues no podía asimilar ni aceptar que habían abusado sexualmente de ella, no podía creerlo.

A través de redes sociales recibió apoyo de muchos usuarios, incluso la del propio establecimiento a quienes hicieron un llamado a ‘Romper el pacto‘.

En su página enviaron un comunicado en el que daban a conocer que estaban conscientes de la denuncia hacia un mesero del Rey Compadre y además, su rechazo a cualquier tipo de violencia hacia las mujeres dentro y fuera del bar, por lo que decidieron CORRER al señalado.

“Reprobamos cualquier tipo de agresión como las que se señalan en los mensajes que circulan en redes sociales. El mesero ya ha dejado de formar parte del equipo de trabajo por no reflejar los valores de nuestra empresa preocupada por el respeto de los derechos de las mujeres“, explicaron en un post.

Por último recalcaron su apertura y cooperación para que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones que corresponden y le den seguimiento al tema para que se haga justicia.

