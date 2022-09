León se hace tendencia en redes sociales debido a la extrañeza de que el fenómeno se haya presentado en la ciudad

Óscar Jiménez

León.- Debido a lo ocurrido con el sismo, la ciudad de León se posicionó como uno de los temas principales en las redes sociales.

En Twitter, el concepto de ‘León’ alcanzó más de 75 mil tuits hasta pasadas las 4:00 de la tarde, muy a la par de otros conceptos relacionados al temblor que sacudió al país luego de la 1:00 de la tarde tras el epicentro en Michoacán.

Autoridades gubernamentales, médicos, medios de comunicación, entre otros, colaboraron para que esta tendencia se incrementara en una ciudad que, curiosamente, es conocida por la poca cantidad de actividad sísmica que registra a lo largo de su historia.

La mayor cantidad de comentarios vertidos en las redes sociales a partir del temblor se relacionaron a la extrañeza de que el fenómeno se haya presentado en la ciudad de León. Inclusive, mediante memes, esto se magnificó.

Cabe señalar que, por la tarde, las consultas mediante internet se centraron en conceptos como “temblor en México hoy 19 de septiembre”, “Alerta tsunami México”, “Tiembla en México hoy”, “Temblor hoy cerca de Estado de México”, o bien, “Terremoto de México en 1957”, que se replicaron a través de lo considerado por la plataforma Google Trends.

En León todos grabando los focos en lugar de salirse, es que no estamos acostumbrados https://t.co/bDnVoKe0Jg — Lizbeth Orozco (@Oro_Liz) September 19, 2022

Sismo causó temor

En el estado, decenas de personas realizaban o estaban en el término del simulacro nacional. Sin embargo, al percatarse del hecho corrieron a resguardarse en las zonas marcadas o bien en lugares más amplios como jardines principales.

“¡Pensé que se me había bajado la presión! Hasta dije fue porque no me tomé la medicina, pero me di cuenta que era real que estaba temblando. Vi que la gente se empezó a salir de sus negocios y se vino a resguardar al jardín”, dijo la señora Marcela Gómez.

Desde redes sociales, la población —primero con sorpresa, luego con miedo y finalmente con algo de gracia— reportó su vivir sobre el sismo.

“Es la primera vez que siento tan fuerte un sismo en León, Guanajuato. Yo creí que me estaba mareando y que mis rodillas se doblarían en cualquier momento. No quiero ni imaginarme cómo se sienten los sismos más fuertes. 😳😳😳”, expresó un usario en Twitter.

“En Guanajuato si se sintió feo, es la primera vez que paso por esto y me empeze a marear feo 🥺”, reportó otro más.

Por su parte, hubo quienes reclamaron la falta de alerta sísmica, así como de protocolos para actuar frente a alguna emergencia:

“¿Que reportan? Ni alarmas sísmicas hay instaladas. Ante una emergencia… No hay como anticipar y prevenir. En el simulacro NACIONAL… Salamanca, Guanajuato pasó desapercibido. Ni siquiera han hecho labor de preparar y orientar a la población. Verdadera vergüenza”.

