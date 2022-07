Con 67 años cumplidos, Don Elías y su familia tienen 12 años en León, donde preserva el tradicional oficio del laudero

Miguel Juárez

León.- Don Elías, oriundo de Paracho de Verduzco, Michoacán, a sus 67 años preserva el tradicional oficio de laudero. Debido a la enorme competencia para su oficio en la conocida capital mexicana de las guitarras, decidió probar suerte en León, y desde hace 12 años llegó al Barrio Arriba.

“Es como aquí los zapatos, hay demasiados haciendo zapato. Allá también casi todo el pueblo hace guitarras y para estar compitiendo con uno mismo. Aparte le bajan el precio a uno. Pero yo quise probar a salirme. Gracias a Dios, mi propio trabajo me está respondiendo”, dijo Don Elías

Lee también: Arzobispo de León señala la ‘falta de educación’ en casa e impunidad por masacre

El taller de Don Elías luce repleto de guitarras, bajo sextos y bajo quintos colgados en las paredes, y hasta arpas en el suelo. Este es un lugar donde albergan cuerdas, maquinarias, estuches, madera y otras herramientas por todas partes y donde muchos instrumentos esperan a ser recogidos para producir los ritmos y el color en boleros, trova, valses y hasta corridos.

El taller de Don Elías. Foto: Miguel Juárez

Don José Elías Ramírez compartió a Periódico Correo que desde los 9 años aprendió del cuñado de su tío, segunda generación de lauderos en Paracho, a construir, reparar y restaurar todo tipo de instrumentos musicales de cuerda: guitarras, bajo sextos y quintos, requintos, arpas, entre otros.

Su padre era campesino, pero fue gracias sus familiares, que fueron de los primeros en aprender a armar guitarras en Paracho, que él pudo formarse como laudero. Sin embargo, nunca aprendió a tocar una sola canción en todos estos años.

“Vas a creer que tocar la guitarra, no sé. La sé hacer desde un principio, la sé arreglar como vengan, las puedo arreglar para que queden nuevas, pero tocarla no. Nunca me dio por enseñarme. Y eso que empecé desde los 9 años; imagínate toda mi vida. A mí solo me gusto trabajarlas”, afirma.

Foto: Miguel Juárez

Oficio de tradición mexicana y leonesa

Don Elías explica que aunque la gente prefiere las guitarras extranjeras por la marca, esas son las más comunes en llegar a su taller para recibir tratamiento por el desgaste o fallo en los puentes y trastos. Platica que cada vez le llegan clientes con mayor frecuencia, desde que llegaron los grupos de troqueros para que les diera mantenimiento a sus bajos quintos y sextos.

“Me están recomendando mucho, no hay necesidad de que haga volantes, nada. Los mismos clientes me están apoyando, recomendando mi trabajo”, dijo.

Cuenta que desde que llegó a León puso su local en el barrio más tradicional de la ciudad, en la colonia Obregón, y de ahí no se ha movido. Además, está seguro que esta tradición de años y años no se va a terminar.

“Todo el tiempo que tengo, aquí he estado. Llegue primero a una cuadra de aquí. Un localito de 4 por 4 metros. Luego me pase a enfrente y ahora aquí (en el 403 de la avenida 27 de septiembre), más amplio”, asegura.

Don Elías mantiene vivo el oficio del laudero en León. Foto: Miguel Juárez

Aunque tiene tres hijos que han podido estudiar y dedicarse a diferentes profesiones, en sus tiempos libres lo acompañan para mantener viva la herencia en la producción de estos instrumentos. El menor de ellos se especializa en el barnizado de los instrumentos, un proceso que requiere mucha atención para no afectar la acústica y estética del instrumento.

Cada tres meses, regresa a su pueblo no solo para traer los materiales y equipo necesario para trabajar, sino también para visitar a otros familiares. Siempre y cuando el trabajo lo permita, porque hay temporadas donde se le junta la clientela.

Te puede interesar: Buscan regresar a leoneses al centro de la ciudad; población ha bajado 33%

“Hacer las guitarras desde un principio es lo que más me gusta”, concluye el laudero.

Quizás te interese:

JRP