El arzobispo Alfonso Cortés reclamó que atentados como la masacre de Santa María de Cementos son por falta de educación en casa

Fernando Velázquez

León.-El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, aseguró que la violencia en León y en México obedece a la falta de educación humanista en las familias. Pero además, a la amplia percepción de impunidad.

Entrevistado tras la masacre de Santa María de Cementos que dejó seis personas muertas, el prelado calificó la violencia como ‘una enfermedad’ que ‘destruye de a poco a la sociedad’.

Lee más del hecho: León: Masacre en fiesta familiar en Santa María de Cementos deja 6 muertos

De esta manera, afecta el desarrollo económico, de las comunidades, la salud y la cultura. Esto provoca desconfianza al salir de casa y que no se pueda llevar una vida en paz.

Foto: Fernando Velázquez

Además, sostuvo que uno de sus orígenes está al interior de las propias familias.

“Se ha roto en las familias la educación del ser humano en la ética, en el amor, en la justicia y en el respeto, en la dignidad humana, se rompió. Estamos en un grave problema”, dijo.

Alfonso Cortés señaló también que otro de los factores que han propiciado el incremento de este problema es la generalizada percepción de impunidad.

“No hemos hecho la tarea, y no estoy diciendo que el gobierno no trabaje, pero lo que deberíamos hacer no lo hemos hecho. En primer lugar, poner de pie a la justicia, porque hoy parece ser que estos hermanos que hacen el mal están mejor que las pobres víctimas. Por lo menos eso parece”, dijo.

Lee también: Nuevas instalaciones del C4 estarán dentro del Distrito León MX

El líder de la Arquidiócesis de León hizo un llamado a la sociedad y a todas las instituciones para detener lo que llamó “espiral de muerte”. Esta, que propició ‘una cultura de venganza’, arraigada en la pobreza y la injusticia que permea en todo el país.

Te puede interesar:

ac