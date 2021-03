Redacción

Yucatán.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no fue por miedo a las mujeres que las vallas metálicas fueron colocadas en Palacio Nacional, sino para prevenir enfrentamientos entre las manifestantes que protestarán este lunes 8 de marzo.



“Que no se confunda, no es miedo… Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se estén poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es porque no haya provocación”, sentenció AMLO durante la supervisión del avance de las obras del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán.



El mandatario nacional dijo que, aunque las mujeres están en todo su derecho de protestar, existen personas infiltradas que buscan tergiversar el objetivo de la marcha.



“Allá en la Ciudad de México pusieron también -y aprovecho para informarlo- una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia, y tiran bombas molotov…”.



El mandatario recordó que en la manifestación pasada se lanzaron bombas molotov y explosivos a las puertas de Palacio Nacional, con la intención de dañar el inmueble y a las personas que participaban en la protesta.

“Yo prefiero esa protección a que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres protestando, porque eso sería dañino. No, tenemos que seguir así manifestándonos de manera pacífica”.

López Obrador concluyó su mensaje asegurando que le interesaba aclarar el motivo de la colocación de la valla, ya que sus adversarios se han aprovechado de ello para cuestionar a su gobierno.



