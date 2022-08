Lady Gaga cantaba a todo pulmón ‘Hold my Hand’ cuando de pronto un fanático le arrojó un peluche del Dr. Simi a la cara

Staff Correo

Toronto.- Como se ha vuelto tradicional en muchos conciertos, fanáticos mexicanos arrojan un peluche del Dr. Simi a los artistas para regalárselos.

Aurora, LP, the Killers, the Strokes, My Chemical Romance, Gorillaz, entre muchos otros, son algunos de los que han recibido este famoso peluche mexicano.

No te pierdas: El Dr. Simi vive en Ecatepec: pintan las casas con su rostro gigante

El turno le llegó a Lady Gaga cuando daba su concierto en Toronto. Lady Gaga se encuentra en su sexta gira titulada como The Chromatica Ball, de su último disco de estudio, donde Gaga visitará las ciudades más importantes del mundo. Sin embargo, no fue como ella lo esperaba.

A través de redes sociales se hizo viral el momento en que todo salió mal para quien deseaba regalarle un Dr. Simi a la artista. El fanático, al parecer, arrojó el peluche demasiado fuerte, golpeando a la cantante en la cabeza. Esto mientras ella interpretaba ‘Hold my Hand’.

Aunque el golpe se ve muy leve, el susto de la artista fue captado en cámara, solo por unos segundos. Sin inmutarse, ella continúa la canción a coro con sus espectadores mientras el pobre Dr. Simi quedó en el piso abandonado. Hasta ahora se desconoce si ella lo tomó y lo conservó.

Te puede interesar: ¡Qué miedo! Trailero capta supuesto fantasma en la carretera ‘La Rumorosa’

Sin duda el fanático responsable jamás imaginó que ese sería el resultado de su lanzamiento y tal vez agradece que lo que arrojó fue un peluche y no algo más dañino.

Aquí te dejamos el momento justo donde Lady Gaga recibe el golpe del peluche.

Un fan le lanzó un peluche del Dr. Simi a Lady Gaga mientras cantaba “Hold My Hand” durante su concierto en Toronto.#ChromaticaBallToronto#ChromaticaBallpic.twitter.com/ECqfmawc2J — David;⚡ | Chromatica Ball (@GAGAXBTS) August 7, 2022

EZM