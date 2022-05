La fracción del PVEM impulsa una iniciativa para la despenalización del aborto en Guanajuato, pero sin avances

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Luego de que el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la despenalización del aborto, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, dijo que todo indica que en esta Legislatura no se avanzará en garantizar el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Señaló que la mayoría panista en el Congreso local mantiene su postura a favor de la vida desde la concepción. De esta manera, les niegan a las mujeres este derecho.

“Este razonamiento que hace la Suprema Corte con respecto a estos temas es para la apertura y garantía de todos los derechos humanos. Entonces las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo. Aquí estás negando ese derecho por un tema ideológico. Viene de un partido que lo ha mencionado todo el tiempo, porque está en sus estatutos”, criticó.

“Va para largo”, lamenta

La legisladora señaló que, aunque la iniciativa en materia de la despenalización del aborto impulsada por la fracción Verde Ecologista ya fue radicada en la Comisión de Justicia y se estableció una metodología de estudio que incluyó una consulta, en realidad no se sabe en qué proceso está y cuáles de las opiniones se consideraron válidas y cuáles no y por qué.

“La verdad yo creo que sí va para largo, no sé si lo vamos a ver nosotros en este Legislatura que se haya aprobado, pueden ser que se haya discutido, se haya presentado y nos la van a volver a tumbar, eso si puede ser, se pueden sentir presionados (la mayoría del PAN), generar metodologías o lo que quieras y decir ‘no pues no’, pero en esa parte creo que no me tocará ver que esta Legislatura avance en la progresividad de los derechos de las mujeres”.

“Hay cerrazón del PAN”

Por su parte, el diputado del PVEM, Gerardo Fernández González cuya fracción parlamentario impulsa una iniciativa para la despenalización del aborto, señaló que la actitud de la mayoría panista ha sido de:

“Cerrazón, de poca admisión al diálogo, de incapacidad para entablar una discusión ordenada y de altura que nos permita identificar cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta sobre todo considerando que la propia iniciativa y nuestro clamor surge de una sentencia de la Suprema Corte”.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el año pasado que es inconstitucional criminalizar el aborto.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que, si está la sentencia, lo único que estamos buscando es la homologación”, señaló.