La Alameda de Celaya es uno de los pulmones más importantes qué hay en la zona centro por la densidad de la vegetación

Luz Zárate

Celaya.- El barandal de la Alameda de Celaya que protege las áreas verdes, del cual se han robado una buena parte del herraje, sigue sin ser reparado. Aunque no en la misma magnitud que hace unos meses, cuando se descubrió que había sido saqueado en varios tramos, sí se han intentado llevar más pedazos de metal.

La Alameda es el parque más concurrido por los celayenses. Se encuentra en la zona centro y durante todo el día tiene gran afluencia de personas que acuden a descansar, a realizar actividades recreativas, platicar, comer algún antojito o a realizar actividades deportivas. Sin embargo, ni éste se ha salvado de los ladrones.

Foto: Martín Rodríguez

“Se fueron llevando poco a poco la herrería de los barandales. En las últimas semanas como que han intentado seguir llevándose pedazos, pero ya no se llevaron como a finales de año que se llevaron varios metros”, dijo Fernando Martínez, vendedores de tostadas de la Alameda.

Son varios metros de herrería de la Alameda de Celaya que se han robado. Sin embargo, no se va a reponer pues se lo seguirían quitando. Así lo afirmó el Director de Obras Públicas, Marco Antonio Hernández.

Retirarán todo para evitar robos

El funcionario informó que la Dirección de Servicios Municipales realiza un proyecto para colocar barreras y evitar que la gente se pase a los prados, pero lo que es un hecho es que el barandal de la Alameda de Celaya no se volverá a poner.

Foto: Martín Rodríguez

“Se buscará poner una barrera para que la gente no se pase, pero no vamos a poner barandal porque si no va a ser cuento de no acabar. Nosotros poniéndolo y se corre el riego de que se lo vuelvan a robar”, afirmó.

En la Alameda de Celaya se han robado desde barandal, rejillas, la puerta de acceso a los prados y hasta botes de basura.

En junio del 2020 se robaron la estatua de la Diosa de la Victoria y se prometió que habría más vigilancia en el parque, sin embargo, poco a poco se fueron llevando el barandal que rodea los prados, en donde hay espacios que miden hasta cuatro metros sin el herraje.

Foto: Martín Rodríguez

A partir de enero que se evidenció el robo en la Alameda, se colocó de manera permanente una caseta de policía. Con ella se pretende inhibir el robo.

No obstante, a decir de los comerciantes, los actos de vandalismo ocurren en la noche o madrugada cuando no hay gente.

Foto: Martín Rodríguez

Preparan proyecto para la Alameda de Celaya

La Directora de Servicios Municipales, Ivone Torres Moreno, comentó que se está diseñando el proyecto con el que se mejorará la Alameda de Celaya, cuya ejecución habrá de ponerse en marcha en próximas fechas.

La funcionaria también hizo un llamado a los usuarios del parque, para cuidar y mantener en buen estado toda la infraestructura qué hay en éste.

Además, dijo que la Alameda de Celaya es uno de los pulmones más importantes qué hay en la zona centro por la densidad de la vegetación con la que se cuenta. Por otro lado, es un lugar ideal para la recreación de las familias celayenses.

Foto: Martín Rodríguez

Torres Moreno informó que en la presente semana inició la colocación de 20 nuevos contenedores para basura de mano en diferentes puntos del parque.