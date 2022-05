Los avances que lleven a la justicia para María José se muestran lentos y escasos; a cinco años sólo uno de los tres implicados enfrenta proceso penal

Guanajuato.- Francisco N, Alexis Gutiérrez Padilla y Cristian José N son los tres implicados en el feminicidio de María José Medina Flores, estudiante de veterinaria de Salvatierra. Sin embargo, a cinco años de arrebatarle la vida en Morelia, Michoacán, sólo el último fue detenido. En tanto, Francisco declara desde fuera de prisión y Alexis goza de plena libertad en Estados Unidos.

En una entrevista de José Armando Medina, padre de María José —Marijo, para su familia—, para Animal Político este detalló los avances, pocos, pero vitales, en el caso de su hija. Sin embargo, a cinco años del hecho aún queda un largo camino por recorrer para que el presunto feminicidio de su hija no quede impune.

Desde el hallazgo sin vida de María José, estudiante de veterinaria en Morelia, el proceso para saber qué pasó la noche en que festejaba su cumpleaños y no volvió ha sido largo. No obstante, gracias principalmente a los trabajos de la familia el pasado 22 de mayo emitieron la ficha de búsqueda para Alexis. Ello, tanto desde la Fiscalía como desde Interpol.

“Sabemos que por lo que hizo seguramente no volverá a su casa ni a su colonia, sabe que tiene que desaparecer. Pero que dondequiera que esté, ojalá alguien lo reconozca y encuentre atractiva la cantidad de 100 mil pesos para entregar información”, agrega.

Pero este avance en busca de justicia para María José no fue fácil ni fortuito.

Justicia para María José: un paso adelante, medio atrás

Alexis Gutiérrez Padilla es señalado como quien habría disparado a la joven en la cabeza, acabando así con su vida la madrugada del 17 de febrero del 2017. La información para que esto fuera posible surgió de las declaraciones de Francisco, uno de los tres implicados, que —hasta ahora— continúa el caso fuera de prisión.

Y es que Francisco declara bajo el ‘criterio de oportunidad’, esto es, “a cambio de que no se ejerza acción penal en su contra”. Si bien para Armando Medina la situación es reprochable, coincide que esto ha permitido saber que el presunto autor material huyó a Estados Unidos en 2020.

No obstante, aunque la información representa un paso hacia adelante, el actuar de las autoridades parece dar medio paso hacia atrás.

“Emitieron una ficha roja para que lo localizara la Interpol, pero no ha sucedido. Yo les he dicho que si se fue con visa de trabajo se puede preguntar con qué empresa se contrató. O si tiene algún número de seguro social registrado, pero no hacen nada. También pienso luego que allá (en Estados Unidos) es común que la gente use identificaciones falsas. Si es el caso nunca lo van a hallar, porque él sabe lo que hizo y que lo están buscando”, recupera el medio.

El lamentable hecho

El jueves 16 de febrero del 2017 María José, de entonces de 18 años viajó desde Salvatierra para hacer algunos trámites de la escuela. En ese entonces ella estudiaba veterinaria en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en Morelia.

Aunque el plan inicial era regresar ese mismo día, esto no pasó. No obstante, sus familiares no se alarmaron porque a veces María José se quedaba en Morelia, como fue en esta ocasión.

Ya para el sábado 18 de febrero comenzaron a marcarle desde temprano, pero el teléfono estaba apagado. También la buscaron por teléfono a su domicilio, pero nadie contestó. Entonces, optaron por ir a la capital michoacana a buscarla físicamente, pero en su domicilio las cosas estaban en su lugar sin rastro de ella.

Inmediatamente hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, donde autoridades les indicaron que habían encontrado esa misma mañana el cuerpo de una joven que podría ser ella. Un hermano de María José la identificó en la morgue.

Trabajos en trabas

Ese habría sido todo el trabajo de los investigadores, a quienes la familia acusa de no hacer más labores. Ante tal inacción, estos últimos se dieron a la tarea de investigar el hecho para que el asesinato de María José no quedara impune.

En 2019 Armando y su familia localizaron desde Faceboook a Alexis, pero aunque la Fiscalía lo citó a declarar, este huyó impune al negar relación alguna con el hecho. “Obviamente el tipo no iba a decir ‘sí, yo hice esto’. Al contrario… y ya después que fui a ver qué había pasado me dijeron que no pasó nada porque declaró que no estuvo ahí”, dice el padre.

También lee: Sufre violencia 1 de cada 4 mujeres en Guanajuato, revela estudio de la SSG

Hasta 2021 se supo por el registro de llamadas de María José de ese último día que ella se sentía incómoda. Ello, ante la presencia de un muchacho con el que alguna vez le había pasado “algo malo”. Lamentablemente, esta información poco ha trascendido entre la poca investigación de la Fiscalía y la resistencia de testigos de la situación para dar detalles al respecto.

Resignado, José Armando Medina agradece que a cinco años del feminicidio de su hija, existan avances en las investigaciones. Sin embargo, subraya que todavía ninguna persona ha sido sentenciada por haber acabado con la vida de la estudiante de veterinaria

