El alcalde de Celaya aseveró que Jesús Rivera Peralta hizo los exámenes de control y confianza por cortesía y no por obligación

Luz Zárate

Celaya .- El alcalde Javier Mendoza aseguró que tiene al “mejor Secretario de Seguridad Ciudadana del país”, refiriéndose a Jesús Rivera Peralta.

Mendoza Márquez respondió lo anterior luego de preguntarle si ya tiene los resultados de los exámenes de Control y Confianza del Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta.

Por si no lo viste: Aún no hay resultados de Control y Confianza de Rivera Peralta en Celaya

“No tenemos todavía ninguna respuesta. No está en nuestras manos. Yo les he comentado que el examen que presentó el Jefe Rivera fue por cortesía, no por obligación. Él trae sus exámenes de Control y Confianza de la Federación. Estamos esperando. Yo tengo la absoluta confianza de que no hay ningún problema, tengo al mejor Secretario de Seguridad Ciudadana del país”, afirmó Mendoza Márquez.

Foto: Martín Rodríguez

Sigue pendiente de resultados

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer los nombres de los titulares de Seguridad Pública que cuentan con la vigencia de su Evaluación de Control y Confianza, que es un requisito legal indispensable para que puedan fungir como titulares.

Al Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya se le señala en la lista de los funcionarios evaluados que están pendientes de los resultados, los cuales son emitidos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato.

Lee también: Jesús Rivera hizo examen de control y confianza por “cortesía”, defiende alcalde

Al respecto, Mendoza Márquez ha hecho hincapié en varias ocasiones que los exámenes que aplica el estado, Rivera Peralta los hizo por cortesía, pero no por obligación. Resaltó el Secretario de Seguridad Ciudadana tiene sus exámenes de Control y Confianza aplicados y aprobados por la Federación, al venir de la Guardia Nacional.

Cabe recordar que antes de asumir el cargo como presidente municipal, Javier Mendoza, informó que nombraría como Secretario de Seguridad Ciudadana, a Jesús Ignacio Rivera Peralta, a quien calificó como uno de los cinco mejores policías de México.