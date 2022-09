A pesar de ser uno de los mayores exponentes de la moda mexicana en el mundo, Jesús no olvida sus raíces y vuelve a Jerécuaro cada que puede

Jerécuaro.- Jesús de la Garsa empezó a coser con su abuela en Jerécuaro, pero ahora es un diseñador de lujo que recorre el mundo visitando los lugares más especiales de la moda. En la actualidad, no escatima presumir sus orígenes, y a pesar de que ha desfilado en pasarelas internacionales, visitó su tierra natal para ser jurado en el certamen Señorita Fiestas Patrias.

Jesús cuenta que ha creado varias colecciones y cada seis meses presenta sus nuevos diseños. De hecho, pronto presentará su nuevo trabajo en Nueva York.

“Vamos a romperla. Estamos trabajando en Estados Unidos, Costa Rica, en Baja California. Estamos muy activos, estamos abriendo muchas puertas. Después de la pandemia nos está yendo bien”, afirmó.

“Trabajamos con gente de León, Guadalajara para tener buena moda y buscamos mujeres como Yalitza Aparicio, a la que hemos vestido muchas veces, o Ana Claudia Talancón“, añadió.

Además confirmó que no olvida sus orígenes, y gusta de regresar a Jerécuaro cada que tiene la oportunidad.

“A Jerécuaro me gusta venir a visitarlo porque me identifico y presumo a mi pueblo, es auténtico. El actual alcalde Luis Alberto Mondragón Vega me entregó la presea ‘José Aguilar y Maya’, lo que me enorgullece que mis paisanos me reconozcan desde que viví e hice mis primeros estudios”, explicó.

De coser en Jerécuaro a ícono mundial de la moda

Jesús de la Garsa es el nombre de la firma homónima del diseñador. Su estilo es considerado único, delicado, exquisito, fresco, sutil, y totalmente femenino. Cada uno de sus diseños expresa un entendimiento profundo del cuerpo de la mujer.

Él nació en Jerécuaro, y desde muy joven mostró interés en el arte y la moda, influenciado principalmente por su madre y su abuela. Ellas le enseñaron a usar su primera máquina de coser. Después, en 2009 comenzó sus estudios en la Licenciatura de Diseño e Industria de la Moda en Modstil Instituto en Michoacán. También realizó una especialidad en Visual Merchandising y una maestría en Mercadotecnia y Publicidad Integral en Moda en la Universidad Jannette Klein en la Ciudad de México, finalizando con un master en Trend Forecasting en el Istituto Marangoni en Florencia, Italia.

Su marca y empresa las fundó en el 2013, cuando obtuvo su registro oficial ante el IMPI. Establecido junto a su compañía en la Ciudad de México, presentan anualmente sus colecciones Resort, Spring-Summer y Fall-Winter. Sus dos primeras colecciones, ‘Modern Myth FW16’ y ‘Translucent Pearl SS17’ resultaron un rotundo éxito. Con ellas cautivó a editores de moda y su trabajo comenzó a ser publicado en las principales revistas de moda como Elle, Harper’s Bazaar, Vogue, Marie Claire, Glamour, Vanidades, Cosmopolitan entre otras.

Jesús también ha participado en grandes proyectos como en el vestuario principal del video del dúo inglés de música electrónica Disclosure junto a Sam Smith, llamado ‘Omen’ y grabado en la CDMX.

Carrera siempre en ascenso

Llegó a participar en el reality show ‘México Diseña by Elle’ en su edición número 10, ‘Total black’. Ahí terminó en la posición seis entre los finalistas. A principios del 2017 lo invitaron a participar en la sede internacional ‘Intermoda’ presentando su colección ‘Valle de Cocora FW17’, en la cual obtuvo la atención de inversionistas y puntos de venta. Trabajó para la marca mexicana de lujo Pineda Covalin, en el 20 aniversario de la marca con una colaboración que se presentó en Morelia, Michoacán.

En el 2017 tuvo su revancha en el reality show ‘México Diseña By Elle’, edición 11 ‘Maximalismo’, donde un jurado internacional le otorgó el premio al nuevo talento mexicano al ser ganador del primer lugar. Además se ganó el apoyo y cariño del público, lo que le hizo llevarse después el People’s Choice By Aeroméxico.

Con apenas 26 años lo invitaron a presentar su primer fashion show en la plataforma más importante de moda del país: ‘Mercedes Benz Fashion Week México City’, con la colección ‘Campo de Tulipanes SS18’; colección que también presentó en ‘Fashion Days’ en San Miguel de Allende, en un evento que contó con la participación de diseñadores nacionales e internacionales como la española Agatha Ruiz de la Prada.

A la conquista de Nueva York

En 2018 viajó a Nueva York para realizar una colaboración en la colección de bolsos de la diseñadora Yliana Yépez. También colaboró en el departamento de diseño para la nueva colección de la marca neoyorquina ‘Milly’ de la diseñadora Michelle Smith. Ese viaje lo inspiro para crear la colección ‘Kimani FW18’ inspirada en la mujer afroamericana.

Al regresar a México presentó su colección ‘Adela SS19’, inspirada y dedicada a su madre, en la que habla de la metamorfosis de las mariposas, ya que su madre murió de cáncer de ovario en el 2016. La colección se presentó en la misma ‘Mercedes Benz Fashion Week México City’.

Finalmente, en mayo del 2019 participó en el concurso digital ‘Couture Epson’, que ganó y cuyo premio le permitió participar en la ‘New York Fashion Week’, uno de los eventos de moda más importantes del mundo. Ahí mostró su colección ‘Hanami S20’, un trabajo inspirado en los arboles de cerezo de Japón.

En ese mismo 2019 se presentó en la séptima edición del ‘Fashion Days’ San Miguel de Allende, donde presentó su colección ‘Black Magic FW19’, inspirada en las rosas negras de Turquía.

