Ivonne Ortiz

León-. El padre de Jennifer de 22 años, una de las víctimas del accidente de este viernes en la carretera de Silao a León, dice que ella está entre la vida y la muerte. A punto de romper en llanto y tras estar días en vela en el Hospital General, espera que su hija salga del estado de coma que padece.

“Ella no reacciona, todavía sigue dormida. El doctor ya me dijo que va hacer todo lo posible para que ella reaccione. Aquí estamos pendientes de ella, nos la están atendiendo bien. Mi hija está entre la vida y la muerte que digamos, queremos que le eche ganas porque aquí afuera la está esperando su hija que va cumplir dos años”, dijo el señor Santiago a Correo.

Jenni sufrió un fuerte golpe en la cabeza, cuando la camioneta de transporte de trabajadores de la Leche León se impactó contra un tráiler de la empresa Coca-Cola, este 2 de septiembre. El accidente en la carretera de Silao a León se debió al atropellamiento de una persona que cruzó la carretera, en donde el presunto culpable se fugó y provocó que los vehículos se frenaran bruscamente.

Esperan desvelados a que despierte

Este lunes, su padre sigue afuera del Hospital General de León. Junto a sus otros hijos espera noticias de Jenni, sobretodo esperan que reaccione. La joven tiene a alguien que la espera afuera: Isabela, una pequeña de dos años.

“Queremos que regrese mi hija del coma en que está y que reaccione para pronto estar con ella y con su hija”, cuenta su padre.

A Jennifer la vigila el equipó médico del hospital, ya son cuatro días los que lleva en estado de coma. Su familia tiene la esperanza de que se recupere, pues han visto que algunos sobrevivientes del accidente lograron salir de la unidad médica.

Sobre el apoyo que dio la empresa de la Leche León, Santiago dijo que uno de los encargados acudió a brindarle acompañamiento, y le prometió que cubrirían los gastos, que si deciden trasladarla a otro hospital, también lo pagarían.

“Al principio no nos apoyaban pronto porque no nomás era mi hija, eran más, como los que fallecieron. Ayer vino el encargado y me dijo que los gastos iban por su cuenta, comida, dinero, el señor fue muy amable”.

Tenía tres meses en la empresa

Jennifer tenía tres meses trabajando en la empresa de lácteos. Desempeñaba varias actividades que le iban rolando consecutivamente. Ella y su familia viven en Loza de Barrera, un rancho de Silao, de donde eran algunas de las víctimas que murieron en el accidente.

Su papá recuerda que el día de la tragedia, ella les encargó a su hija como comúnmente lo hacía. Su hermano le avisó a la familia del accidente, pensaron que había perdido la vida.

“Se levantó mi hija a las 5, se preparo para irse a trabajar. Me dijo: ‘papi, ya me voy, ahí está mi hija para que estén con ella’. Ya como a las 7 u 8 me dijo mi hijo: la camioneta en la que iba mi hermana sufrió un accidente y dicen que todos están muertos. Se me partió el alma y de ahí me fui de mi trabajo, les avisé”.

Jenni creía que el chofer manejaba ‘muy recio’

Tiempo antes del percance vial, Jennifer le dijo a sus papás que el chofer manejaba “muy brusco”.

“Me dijo mi hija: ‘papá tengo miedo, es que el chofer maneja muy recio’. Le dije que le avisara al dueño de la empresa, nos dijo como hace un mes”.

En el accidente murieron 7 personas y 12 más resultaron lesionadas, 6 de ellas ya fueron dadas de alta, informó la Secretaría de Salud de Guanajuato. De los seis pacientes que siguen lesionados, tres permanecen en el Hospital General y tres más en clínicas del IMSS (unidades 58 y la T-1).

“En relación a los pacientes atendidos por el percance del bulevar Aeropuerto el día de ayer en la entrada de la ciudad de León, Daniel Díaz, secretario de salud informa que seis pacientes atendidos en el IMSS T-54 y en el Hospital General León ya se han dado de alta y seguirán su recuperación desde su casa y su atención será de manera ambulatoria”, informó la Secretaría de Salud en un comunicado.

