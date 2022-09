Familiares y toda la comunidad despidieron a sus muertos del accidente en la Silao- León tras una ceremonia religiosa

Karla Silva

Silao.- Familiares y amigos de las víctimas del accidente vial en la carretera Silao-León dieron el último adiós a sus seres queridos en la Parroquia Santa Ana.

Te puede interesar: Restos de víctimas del accidente en carretera Silao-León llegan a Loza de Barrera

Carmen, Ana Luz y Christian serán sepultados en un panteón de la ciudad, hasta donde serán acompañados por decenas de habitantes de la comunidad Loza de Barrera.

En cuanto a los otros sobrevivientes, se sabe que Jeniffer y otra joven están graves de salud. Erika, quien dio aviso del accidente, fue dada de alta ayer.

Despiden a muertos del accidente Silao-León

La tarde del sábado, la comunidad de Loza de Barrera, comenzó a recibir los cuerpos de las víctimas del accidente ocurrido la mañana del viernes en la carretera de León, cuando se dirigían a su trabajo.

Cerca de las 2:00 de la tarde llegaron los restos de Carmen y de Ana Luz, ambas fallecieron de manera inmediata tras el percance.

De Christian, de 23 años de edad, a quien vieron por última vez por la mañana al salir de casa en busca del sustento, no se sabe si corrió con la misma suerte que sus compañeras o tuvo que agonizar.

“(Es) una cosa muy triste, horrible, que nadie espera. Uno sale (a trabajar) y no sabemos si regresamos. (Es) desgraciadamente el peor accidente que ha pasado aquí, es muy feo. Nadie lo superamos ahorita y todavía no estamos en creencia de que sí es verdad. No habían pasado hechos así hasta ahorita”, mencionaron en la comunidad.

El accidente

Despiden a muertos del accidente Silao-León

A las 6:10 de la mañana del viernes, 13 trabajadores provenientes del municipio de Silao, se dirigían a sus empleos en el parque industrial Pilba ubicado sobre la carretera a Santa Ana del Conde, a bordo de una camioneta Nissan urban.

Al llegar a la empresa sobre la carretera Silao-León, metros antes del entronque a la carretera a Santa Ana del Conde, una persona intentó cruzar la carretera.

Sin embargo, a esta persona la atropelló un vehículo que se dio a la fuga. Esto provocó que los automóviles comenzarán a frenarse.

Lee más: Víctimas de accidente en carretera a Silao eran trabajadores de Leche León

La velocidad a la que viajaba la camioneta urban hizo que chocara con la caja seca de un tráiler de la empresa Coca Cola. Posteriormente, la impactó un tracto camión.

El impacto ocasionó que los tripulantes de la urban salieran volando y quedaran tirados por la carretera.

Más noticias:

MD