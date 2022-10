Entre lágrimas por el asesinato de su hijo, alcalde de Celaya rindió su Primer Informe de Gobierno, donde fue reconocido por su valentía

Celaya.- Durante su Primer Informe de Gobierno, el alcalde Javier Mendoza Márquez señaló que por hacer las cosas bien en Celaya pagó el costo más alto que un político puede pagar. Dijo que él y su familia tienen el corazón roto, sin embargo, se comprometió a seguir trabajando para que regrese la grandeza a la ciudad.

“Yo he pagado un precio muy alto por esta encomienda, quizá el más alto que cualquier político pueda pagar, pero hoy les aseguro que pase lo que pase Celaya va a recuperar su grandeza. Yo vine aquí para servir, no vine a servirme, vine a hacer las cosas bien, vine hacer lo correcto”.

El informe arrancó con el público de pie y un minuto de aplausos. Fueron varios momentos en que los más de 500 asistentes aplaudieron al primer edil, que se mostró sumamente emotivo tras recordar la pérdida de su hijo asesinado el 17 de agosto.

Javier Mendoza, con la voz entrecortada e incluso con lágrimas, reconoció que ese hecho lo obligó a reflexionar si debía seguir en el cargo. Afirmó que hoy está convencido de trabajar por Celaya, como un tributo a su hijo.

“Debo de confesarles que nunca imaginé el costo tan alto que iba a pagar mi familia por tratar de resolver y enfocar el rumbo de Celaya. Como todos lo saben hace unas semanas la vida me obligó a reflexionar sobre este cargo que las y los celayenses me encomendaron. Me preguntaba: ¿vale la pena seguir?, ¿a qué costo voy a estar aquí?. Hoy en mi familia estamos viviendo lo que muchas familias han padecido. No puedo mentirles, tenemos el corazón roto, nuestra sonrisa no es ni nunca será la misma, pero lo que sí les puedo decir es que nuestra convicción sigue intacta”, afirmó ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Aunque en su discurso habló sobre la unión que se necesita en Celaya, que los celayenses deben creer en la grandeza y potencial del municipio. Así como la inversión que hacen en seguridad y diversos proyectos, los presentes le aplaudieron en varios momentos al compartir su sentir.

Está para servir a Celaya

“Hoy les digo que seguimos firmes en esta encomienda porque queremos honrar la memoria y el recuerdo de nuestro querido hijo. Aquí estoy y aquí seguiré mientras Dios me preste vida. Quiero decirles que vamos a hacer lo que está en nuestras manos para que Celaya vuelva a ser grande. Estoy seguro de que vamos a regresarle la grandeza a esta tierra”, señaló Javier Mendoza.

El presidente municipal también agradeció a su esposa por “acompañarlo en todas las batallas”.

“Siempre acompañado con el esfuerzo gentil e incansable de quien encabeza el DIF municipal, mi esposa, mi Güera”, señaló el alcalde, mientras Rosita Suárez recibía una ovación.

“Siempre nos quedó muy claro a los dos que al asumir esta enorme responsabilidad no solo se trataba de ayudar, sino de cambiar vidas. Gracias por ser mi compañera de vida, gracias por la hermosa familia que me has dado y gracias por estar conmigo en todas las batallas. Te amo”.

Mendoza pidió el respaldo de los ciudadanos

El presidente abordó los cinco ejes de su gobierno y la inversión que se hace en distintos ámbitos. Sin embargo, en todo momento, Javier Mendoza pidió el apoyo, respaldo y unión de los celayenses. Resaltó que trabajará con mucho ánimo estos dos años que le quedan al frente del Gobierno de Celaya.

“No podemos solucionar todos los problemas solos, Celaya necesita de todas y todos. Mi hoja de ruta es muy clara, mi visión es trabajar con más ánimo que nunca estos dos años que nos falta para hacer de Celaya el mejor lugar para vivir, pero también el mejor lugar para invertir. Quiero que la gente vea que estamos haciendo las cosas bien”, señaló.

El precio más alto que un político puede pagar

Para cerrar su discurso, reiteró que él ha pagado un precio muy alto por estar al frente de la administración y hacer las cosas bien. Por tratar de mejorar el tema de la seguridad. Sin embargo, aseguró que seguirá adelante en la encomienda.

“Yo voy a seguir en Celaya porque aquí nací, aquí está la mujer de mi vida, aquí está mi familia, aquí nacieron dos de mis tres hijos, a uno ya se lo llevaron, aquí nacieron mis nietos, aquí despedí a mi hijo hace escaso mes y medio. Quiero que mis hijos, mis nietos, mi esposa y un servidor nos sintamos orgullosos de esta bendita tierra”, mencionó.

Gobernador reconoce valentía de Javier

Al finalizar el informe, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y los presentes le reconocieron a Mendoza Márquez su valentía y trabajo.

“Te lo digo, como te lo dije aquel día, cuentas con un amigo, cuentas con un servidor, ¡no estás solo! Tienen un alcalde valiente, un alcalde íntegro, que sin lugar a dudas es un referente, un orgullo y un ejemplo para todos. Muchas bendiciones para Javier y para su familia y no los vamos a dejar solos, un fuerte aplauso para ti”, expresó Rodríguez Vallejo.

Hospital y obras para Celaya

Por otro lado, ante la petición que hizo el alcalde, Javier Mendoza, sobre la necesidad de que se amplíe el Hospital General de Celaya para que sea mayor su cobertura hospitalaria, el gobernador se comprometió a apoyar esta solicitud.

Diego Sinhue explicó que en el último año, el Gobierno del Estado ha invertido más de 688 millones de pesos en obras y acciones para los celayenses.

El mandatario adelantó que vienen 94 obras más para el municipio por un monto superior a los 259 millones de pesos, desglosadas en: infraestructura de la ciudad, con inversión de 133 millones de pesos; 102 millones de pesos para obras de desarrollo social en concurrencia estado y municipio; 24 millones de pesos para caminos rurales y saca cosechas.

Algunas de las próximas obras que arrancarán son:

Rehabilitación de trabes en el puente de la avenida Constituyentes, en las intersecciones con la avenida Lázaro Cárdenas y Camino Jofre.

Rehabilitación de la calle Mariano Jiménez, tramo calle Leandro Valle a calle Abasolo.

Rehabilitación de la imagen urbana del Centro Histórico en la calle Álvaro Obregón, tramo de 5 de mayo a Madero, así como la calle Francisco Eduardo Tresguerras, tramo de El Carmen a 5 de mayo.

Modernización del sistema eléctrico con paneles solares en el tianguis de los lunes.

Rehabilitación de caminos rurales como San Elías y Camargo.

También prometió un millón de pesos para mejorar la iluminación de la Alameda.

“Como gobernador, estoy muy orgulloso de la gente de Celaya y de todo lo que han logrado. Aquí siempre he estado para apoyarlos y aquí seguiré trabajando al lado del alcalde Javier Mendoza, del Ayuntamiento y de toda la sociedad”, afirmo Sinhue.

Reiteró que la seguridad pública es tarea de todos los días y ratificó el compromiso de seguir trabajando, sin descanso y de manera coordinada con los tres niveles de gobierno.

“Celaya no está solo, cuenta con el Gobierno del Estado y vamos a seguirle apoyando”, dijo el Gobernador.

