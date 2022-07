Los micro empresarios de Celaya y los pequeños emprendedores son los que más sufren las extorsiones en el municipio

Luz Zárate

Celaya.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Yúdico Herrasti, y el fundador del Círculo de Empresarios, Jorge Rincón, coincidieron en que la extorsión es un delito que persiste y afecta sobre todo a las pequeñas empresas.

“La extorsión es un tema que lastima principalmente a los más débiles, a las personas en las que se tiene poca estructura. Desgraciadamente es un tema que ha lastimado mucho, sobre todo al sector del micro empresario, que es el que asume y que recibe el aviso o lo que le llega”, mencionó Juan Yúdico.

Lee también: Cierre de negocios en Celaya por extorsiones afecta suministros

Ambos empresarios, por separado, dijeron que es importante la denuncia para que las autoridades actúen y no responsabilicen a la sociedad.

“Sé que a veces causa temor levantar una denuncia, pero es la única forma en que podemos presionar al Gobierno a que tome las acciones pertinentes. Si no hay las denuncias, el Gobierno se está lavando las manos o nos está responsabilizando a la misma sociedad de que no levantamos la denuncia y ellos no se pueden enterar de las problemáticas que tenemos”, señaló el presidente del CCE.

Jorge Rincón dijo que de la cámara que representa, unos 10 negocios afiliados han cerrado.

“Muchos agremiados han tenido que cerrar por temas. Estamos saliendo o estamos inmersos en la madre de todas las crisis: tenemos una crisis social, una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de salud, todas estas crisis se han sumado. Hoy día sí ha habido empresas que han tenido que cerrar, algunos han tenido que evolucionar y cambiar de giro adaptándose a las condiciones”, señaló.

Coincidió en que los más afectados son los microempresarios o aquellos que emprenden un negocio pero tienen una estructura menor. Por ello hizo un llamado a la denuncia, pues es la única manera para que las autoridades puedan actuar.

Foto: Especial

Hay 54 investigaciones por extorsión en Celaya solo en 2022

De enero a mayo se han abierto ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sólo 54 carpetas de investigación por el delito de extorsión. Esto representa un incremento de 390% con relación al mismo periodo del año pasado, cuando sólo 11 personas denunciaron ser extorsionados.

En los años 2020, 2019 y 2018, sólo se levantó una denuncia por año.

En enero de este 2022, se interpusieron en el Ministerio Público seis denuncias por extorsión; en febrero 8; en marzo 17; en abril 15; y en mayo 8, sumando así 54 en los primeros cinco meses del año.

No se conoce la cifra exacta de los negocios que pagan extorsión o derecho de piso, ya que muchos no denuncian por temor a represalias. Sin embargo, la Coparmex estima que al menos un 70% de las víctimas no interponen una denuncia y tampoco informan a las autoridades municipales.

Foto: Martín Rodríguez

Alcalde urge ‘golpe de timón’ para seguridad

Tras el cierre de negocios debido a que son extorsionados y las quejas de cientos de comerciantes que son víctimas de este delito, el alcalde Javier Mendoza Márquez, dijo que se cambiará la estrategia de seguridad, ya que “se necesita dar un golpe de timón”.

Mendoza Márquez dijo que para combatir el delito de extorsión se ha reunido con autoridades federales y estatales.

“Me estoy reuniendo con los diferentes órdenes de gobierno. Vamos a modificar estrategias, porque a cosas iguales resultados iguales. Tenemos que dar un golpe de timón, es el momento de hacerlo”, dijo Mendoza Márquez.

Se le preguntó qué opina sobre el caso de Juan Carlos Gómez, el celayense que tuvo que cerrar su negocio de tacos al ser amenazado y extorsionado, y en consecuencia emigró a Estados Unidos, donde falleció mientras cruzaba la frontera. A esto Mendoza Márquez dijo que la situación es lamentable.

El alcalde destacó que por ello se reunió con el General de Brigada Enrique García Jaramillo, Comandante de la XVI Zona Militar, y con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sophia Huett. Esto para definir acciones conjuntas a fin de que ninguna persona tenga que pagar extorsión.

“Me reuní con el General Enrique García Jaramillo, Comandante de la 16 Zona militar, posteriormente con la maestra Sophia Huett, y con ambos es parte de la estrategia, platicar con los diferentes órdenes de gobierno porque necesitamos esa coordinación interinstitucional, precisamente para atender los temas delicados de seguridad que vivimos en Celaya”, indicó.

1 de 2

Lamenta alcalde desplazamiento forzado de celayenses

Mendoza aseveró que es lamentable que haya personas que se tengan que ir de Celaya, debido a que son víctimas de este delito. Sin embargo aseguró que se trabaja para regresar la tranquilidad al municipio.

“Precisamente por eso me estoy reuniendo con los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la relación interinstitucional y que entre todos juntos hagamos juntos la chamba. Recordemos que hay temas , diferentes delitos que no son del orden o competencia municipal, que sin embargo los estamos atendiendo, llámese homicidios dolosos relacionados con delincuencia organizada, que son del orden federal. Hay otros como el tipo de las extorsiones que son del fueron común, sin embargo lo estamos atendiéndolos y lo seguiremos haciendo”, indicó.

Por lo que antes de cerrar su negocio o irse de Celaya por ser extorsionados, el presidente municipal pidió a los ciudadanos que le den la oportunidad de que vean resultados de las nuevas estrategias para combatir la extorsión.

“Yo les pido que nos den la oportunidad de servirles. No quiero darles adelanto de lo que tenemos ya planeado, precisamente por cuestiones de estrategia, no lo puedo públicamente en este momento anunciar, pero estamos ya tomando acciones con los otros órdenes de gobierno que es gobierno del estado y el gobierno federal”, señaló.

Te puede interesar: Familia del migrante Juan Carlos recibirá apoyo, promete Javier Mendoza

“Ustedes saben que hemos tenido problemas, eso no podemos negarlo, no podemos tapar el sol con un dedo, los problemas existen. Estamos trabajando, hemos avanzado en diferentes delitos, pero en otros tenemos que trabajar mucho más fuerte”, concluyó Mendoza.

Quizás te interese:

JRP