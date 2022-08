Para Diego Ruiz, es necesario apasionarse en su trabajo para poder extraer las figuras que los árboles esconden entre sus ramas

Luis Telles

Moroleón.- Diego Ruiz, trabajador del área de Parques y Jardines desde hace 10 años, es el responsable de embellecer el jardín principal y los bulevares de Moroleón con la creación y mantenimiento de figuras de animales y cosas en los arboles, como jirafas, osos, hipopótamos, ranas, tortugas, dinosaurios, cocodrilos, dragones, focas, un mickey mouse, una carcachita, entre otras cosas.

Diego señala que gracias a su compañero Luis Juárez, quien inició con la idea de crear figuras en los árboles, se enseñó y aprendió.

“Si no fuera por él, yo no estuviera con esta labor”, admite.

A lo largo de 10 años, se ha dedicado con alma y corazón a dar mantenimiento a las áreas verdes del municipio.

“Me inculcaron esta bella labor, pero es un trabajo que le tiene que gustar a la persona para poder desarrollar lo que pretende. Si no le gusta, sería solo por cumplir con el trabajo de poda y mantenimiento de los árboles”, dice.

Diego Ruiz, jardinero de Moroleón. Foto: Luis Telles

Diego heredó el gusto por la creación de figuras

El jardinero recuerda con cariño a su compañero Luis Juárez, que se convirtió en su mentor.

“Yo fui su alumno, pero hace seis años se fue, yo me quede y seguí con el trabajo. Insisto, no se trata de solo dar una pasada a los árboles, hay que sacarle más detalles, que quede mejor la figura. Hay cositas que he hecho, pero tratamos que se haga lo mejor que se puede”.

Explicó que para la creación de una figura, primero es necesario ver el árbol, después mentalmente ver que figura puede salir, ya sea viendo algún dibujo o una idea. Incluso apunta que la calidad de su trabajo lo ha llevado a ser buscado para trabajar en jardines privados.

En cuanto a la remuneración económica que percibe, dijo que gracias a Dios tiene muchos clientes particulares, lo que le da la oportunidad de percibir un dinero extra para llevar el sustento a la familia.

“No me quejo. En la Presidencia Municipal nos pagan bien, pero lo más satisfactorio es ver la figura terminada y más aún, que a las personas les guste”.

Algunas de las figuras que realiza el jardinero de Moroleón, Diego Ruiz. Foto: Luis Telles

Faltan aprendices para preservar este arte

Dijo que, desafortunadamente, no se ha acercado ninguno de sus compañeros para intentar aprender como es que se analiza cada árbol para saber si se puede sacar una figura.

“Hoy me ayudan en todo, pero como que no les nace. Creo porque en primera, le tienen que agarrar amor a lo que se hace, si no no se puede hacer nada”.

Subrayó que este trabajo se hace con calma, con mucha observación, para ver si aún se le puede sacar otro detalle a la figura. “Tratar de mejorar las imágenes conforme el crecimiento del árbol lo permite”.

Finalmente dijo que hay que estar muy al pendiente de los árboles, porque si se dejan crecer, se destrampan, se les salen las ramas y se van descomponiendo.

“Los que tenemos hoy, ya las ramas están encarnadas y solo hay que podar, detallar sobre la misma figura, un trabajo que cada cuatro meses realizamos”.

El jardinero de Moroleón, Diego Ruiz, crea figuras en los árboles. Foto: Luis Telles

