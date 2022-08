De las tres camionetas que dio la alcaldesa de Moroleon a la Dirección de Seguridad, una no tiene placas y dos más tienen tablas de Michoacán

Lourdes Vázquez

Guanajuato-. Luego de que la alcaldesa de Moroleon Alma Barragán prestó tres de sus camionetas a la Dirección de Seguridad Pública, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophia Huett, dijo que esto solo está permitido en caso de ser bienes de la administración pública, con personas acreditadas para ello.

De las unidades pintadas como patrullas que donó la presidenta municipal, una de ellas no tiene placas y las otras dos portan tablillas de Michoacán.

Sophia Huett, aclaró que todo vehículo al que se le coloque una insignia policial representa un acto de autoridad que no puede ejercerse desde el ámbito privado, sino desde los bienes de la administración pública.

Una de las tres camionetas de la presidenta municipal de Moroleon, acondicionadas como patrullas

La funcionaria en Seguridad dijo desconocer el caso, se enteró a través de los medios de comunicación. No obstante, reiteró que “cualquier chaleco, persona, vehículo que se le coloque una insignia de seguridad, representa un acto de autoridad y que no se puede ejercer desde lo privado. Tiene que ejercerse desde bienes de la administración pública y con personas acreditadas para ello”.

Sophia Huett, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad

Lo revisarán

Advirtió que tienen que revisar el registro del parque vehicular del Municipio, y si estas unidades están integradas o no.

“Y si en dado caso que no las integren, si efectivamente existen, para poder determinar cuál es la condición de estos vehículos”, dijo funcionaria.

A decir de la alcaldesa de Moroleón, no existe ninguna complicación para que dichas unidades particulares fueran pintadas como patrullas y otorgarlas a los policías para su seguridad.

Navarro necesita permiso para cargar pistola en la capital

Durante los operativos que hizo este martes la Secretaría de Seguridad en Guanajuato capital, el presidente municipal Alejandro Navarro vistió en un uniforme táctico, chaleco antibalas y un arma de fuego, de la que se desconoce si cuenta con la licencia que le autorice portarla.

Al respecto, Sophia Huett, dijo desconocer si el alcalde cuenta con una licencia colectiva o personal para portar arma de fuego. Aseguró no haber visto que el primer edil estuvo armado durante el operativo.

Incluso el miércoles, Alejandro Navarro, encabezó otro recorrido desde calle Alhóndiga, Avenida Juárez, Plaza de la Paz, Jardín Unión, calle Sopeña y hasta le Campanero en donde se le vio nuevamente vestido de policía, a la altura de la cintura portaba una arma de fuego que tocó en repetidas ocasiones.

Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato, con pistola en operativo (Foto: Facebook)

Sin embargo, Huett dijo que únicamente vio la publicación hecha por el mandatario en sus redes. Ahí comunicó que estaba observando la ciudad desde las cámaras del C4, acción que Huett vio positiva.

“Francamente la foto no la vi. Lo vi desde el primer momento en el C4, lo cual me pareció una foto positiva o bueno, una actitud positiva de estar presente en el C4 en donde se estaban realizando las acciones y después los recorridos. Pero de ahí en más francamente no tengo información”.

Licencia se tramita ante Sedena

Sobre si los alcaldes pueden portar un arma de fuego en la vía pública y si, en particular, Alejandro Navarro cuenta con una licencia para portar una pistola, Huett aseguró no haberlo visto. Comentó que es un tema que tendrían que analizar y resaltó que para portar un arma de fuego “tendría que ser personal de una institución de seguridad y contar con una licencia”.

Así lució este martes el alcalde de Guanajuato, tras operativos por incendios y ataques en Guanajuato (Foto: Facebook)

Bien podría portar un arma si cuenta con una licencia personal, la cual indicó se puede tramitar ante la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), pero reiteró desconocer si Alejandro Navarro cuenta con este permiso.

“Si tiene incluso una licencia personal, porque se puede tramitar ante Sedena o habría que analizar cuál es la circunstancia y como la estaba portando. Ahí desconozco el contexto, no podría expresarlo, pero tendría que ser personal de una institución de seguridad y contar con una licencia”, manifestó Huett.

