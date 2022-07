A todos los pacientes del ISSSTE de Jaral del Progreso les ha solicitado que le entreguen sus documentos y el de sus familiares

Jaral del Progreso.- Pasan los días y los derechohabientes del ISSSTE de Jaral del Progreso siguen padeciendo por el medicamento. Han pasado 50 días de la promesa de regularización de parte del director general, Pedro Zenteno Santaella. Luis Francisco Guzmán Reyes, doctor encargado de la unidad médica señaló que en el mes de agosto se soluciona el problema.

Aunado a esta problemática, no se ha iniciado el proceso de afiliación. De 3 mil 599 afiliados que tienen, es necesario llegar a los 4 mil 500 derechohabientes. Es un requisito para que se construya una Clínica de Medicina Familiar. En dicho tema, el alcalde José González Ojeda se comprometió apoyar para no dejar ir la clínica. “Solo vinieron a tomarse la foto”, señalaron derechohabientes.

El doctor, Luis Francisco dijo que, del ISSSTE Celaya , a través de un correo electrónico le informaron qué día le van a surtir medicamento.

“Cuando me llega el correo, ya le puedo informar a la gente, pero hay veces que no llega un medicamento y otros sí. Por ejemplo, medicamento para la migraña no hay”, señaló.

Abundó que, cuando hay medicamento en Celaya, otorga las recetas al paciente que puede trasladarse, pero hay quienes se esperan hasta que surtan.

“Hay en Celaya y no aquí, porque tienen un rol para surtir. Allá les llegue a principios de mes, a nosotros después de los días 20 de mes. Eso es lo malo de ser subrogados, pero se supone que el director general dijo que se iba a regularizar”, lamentó.

En ese sentido, comentó que, le dijeron que aumentará sus pedidos, por ejemplo, si pedía 100 de un medicamento para las pacientes con diabetes, pidiera 150. Sin embargo, siguen sin surtirle.

“Supuestamente esto se compone en agosto, eso me dijeron. Esperemos, porque ahorita yo no tengo insulina, solo intermedia, por ejemplo, además de otros medicamentos”.

Prefieren desafiliarse del ISSSTE

En cuanto al tema de afiliación, señaló que, a todos los pacientes del ISSSTE en Jaral del Progreso les ha solicitado que le entreguen sus documentos y el de sus familiares, para darlos de alta.

“Yo les he dicho que llevo los documentos a Celaya, después regreso en 15 días, por las altas y se las entrego, pero nadie se ha acercado”, señaló.

Precisó que el día de la visita del director general, de toda la comitiva que lo acompañaba, así como el presidente municipal y funcionarios de la administración, hubo mucha buena disposición de iniciar con una campaña de afiliación. Sin embargo, ya nadie más sea vuelto a parar en la unidad médica.

En la unidad, los maestros, Juan, Enrique, la maestra Norma, dijeron que, muchos se fueron afiliar al Hospital Comunitario, porque allá si les dan su medicamento.

“Si nosotros nos vamos a dar de alta allá, nos dan de baja aquí en el ISSSTE. Por eso muchos mejor prefieren no afiliar al ISSSTE a sus familiares, porque no hay medicamento y allá sí”, comentaron.

