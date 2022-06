Habitantes acuden al ISSSTE en Jaral del Progreso a ver si tienen suerte y se pueden surtir de la medicina que ocupan

Luis Telles

Jaral del Progreso.- Derechohabientes del ISSSTE en Jaral del Progreso señalaron que fueron solo ‘palabras al viento’ del director general, Pedro Zenteno Santaella, porque han pasado ya quince días sin que se regularice el tema de medicamentos.

“Cuando vino ni paracetamol había. Yo soy hipertensa. Necesito tres medicamentos y semana tras semana llego, tomo mi turno y cuando llego con el doctor me dice que no hay. Del doctor no nos quejamos. Él nos atiende muy bien, pero sin medicamentos. Tenemos que comprar en farmacia”, dijo la maestra jubilada, Malena.

Te puede interesar: Tras su misteriosa muerte en separos de Ocampo, dan último adiós a Carlitos

Foto: Luis Telles

Mientras tanto, su amiga y compañera de profesión, Ilda, dijo que padece diabetes y los medicamentos que utiliza van desde los 600 pesos hasta los 700 pesos como es el Diamicron.

“Venimos cada semana y es lo mismo como todos los años atrás. Nunca alcanza el medicamento. Hoy me dijo el doctor: no llegó y así toda la vida. La tengo que comprar”.

De la misma manera le sucede a Don Pepe, quien padece de la próstata y, por el alto costo de la medicina, le pide receta al doctor para acudir al ISSSTE en Celaya para que se lo surtan.

No te pierdas: Desde hace 21 años dejan en obra negra al Complejo Deportivo de Huanímaro

Foto: Luis Telles

“Me sale más barato ir a Celaya que comprar en farmacia. Pero si no hay en farmacia, hacer el gasto es un batallar cada que se me acaba la medicina”, lamentó.

Deben madrugar para alcanzar medicamento

Coincidieron en que cada día martes y viernes acuden al ISSSTE en Jaral del Progreso a ver si tienen suerte y se pueden surtir de la medicina que ocupan.

Por si te lo perdiste: Con gran dolor, despiden a Aliyah en Salvatierra; exigen que no haya impunidad

“Si de la Dirección General no le dan al doctor, pues él no tiene acá. No es culpa de él. Es culpa de allá del ISSSTE. El doctor con nosotros es muy bueno, amable, atento y si tiene el medicamento nos lo da. No lo niego, pero si no le dan el suficiente los que llegan temprano son los que alcanzan”.

Foto: Luis Telles

Luis Francisco Guzmán Reyes, único doctor en la Unidad Médica Familiar del ISSSTE en Jaral del Progreso, explicó que les surten medicamento cada mes.

La semana entrante les toca recibir medicamento y será el momento en que sabrá si le llegó el suficiente o no.

Explicó que cuentan con un stock de medicamentos y personal del ISSSTE. Durante la visita del director general le solicitaron una lista de medicamentos para que en Celaya ISSSTE, de donde dependen, aumentaran los medicamentos.

Precisó que entregó un oficio de 30 claves en donde aumentará todo el medicamento que requiere. Finalmente dijo que hay medicamento, por ejemplo, para atender casos de próstata. Cuesta 1 mil pesos, por lo que no es tan fácil que acuda y pida más.

También ve: Apagones en Purísima del Rincón dejan aparatos inservibles y quejas