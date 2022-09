La alcaldesa señaló que el proyecto para un equipo de futbol en Irapuato no será con grupo Tecamachalco por estar vetado de la Femexfut

Nancy Venegas

Irapuato.- Irapuato contará con equipo de futbol hasta que termine el proceso legal del estadio Sergio León Chávez. Así lo dijo la alcaldesa, Lorena Alfaro, quien aseguró que dicho proyecto deportivo no será con Tecamachalco.

“Tenemos un litigio por la posesión del inmueble. El estadio en su momento fue entregado por parte de la Asociación Civil Club Deportivo Irapuato al municipio en usufructo por 25 años. El municipio en su momento lo otorgó a la franquicia de San Román, en este caso de Tecamachalco para que llevara a cabo el espectáculo de fútbol a nuestra ciudad…”, señaló Lorena.

Agregó que aunque el espectáculo se llevó a cabo, con la posibilidad de ascenso, ante la Federación Mexicana de Fútbol no fue válido. Esto obligó al municipio a solicitar nuevamente a grupo Tecamachalco la devolución del inmueble.

Sin embargo, grupo Tecamachalco se ha negado a entregar el inmueble desde la administración pasada. Por este motivo, el municipio está en espera de la sentencia para iniciar un proyecto deportivo.

Municipio se aferrará al Estadio

Demanda por estadio Sergio León Foto: Eduardo Ortega

En los próximos días los funcionarios locales se reunirán con directivos del Club Irapuato, A.C. Sin embargo, Alfaro aclaró que el municipio no desistirá en la defensa legal por la posesión del estadio Sergio León.

Todos menos grupo Tecamachalco

El proyecto del equipo de fútbol podrá concretarse con cualquier empresario o grupo interesado, menos con grupo Tecamachalco. Esto, debido a que el grupo está vetado de Femexfut, indicó la alcaldesa.

“La propuesta es muy sencilla, no podemos transitar con grupo Tecamachalco porque está vetado ante la Federación. Mientras ellos -Club Deportivo Irapuato A.C.- insistan en que sea a través de este grupo o este grupo quiera donar, vender la franquicia, pues no van a transitar los acuerdos (…). A la afición hay que venderle proyectos serios, no proyectos que el día de mañana vayan a ser un fracaso y queden vetados ante la Federación”, sostuvo Alfaro García.

