El cortometraje es sobre ‘Prometheus’, donde explican las funciones de este robot que puede ver, escuchar e interactuar con las personas…

Redacción

Irapuato.- La startup guanajuatense Inbiodroid, desarrolladora de ‘Prometheus’, el primer robot avatar mexicano que hoy compite en la final del torneo internacional de robótica ‘ANNA Avatar XPRIZE’, lanzó una campaña de Kickstarter y fondeo en un evento denominado ‘Los buscadores del futuro’ con el objetivo de sumar esfuerzos para financiar las siguientes etapas del proyecto.

Te puede interesar: Alumnos del CECyTE destacan en el Torneo Nacional de Robótica

Fue así que se proyectó un cortometraje sobre ‘Prometheus’, donde explicaron las funciones de este robot que puede ver, escuchar e interactuar con las personas y está configurado para actuar en desastres naturales, epidemias, exploraciones y trabajos peligrosos.

Juan Antonio Reus Montaño, director General del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad en Guanajuato, destacó la tenacidad y persistencia de Juan Carlos Díaz Garmendia, director General de Inbiodroid.

“Un sueño no es aquello que piensas mientras duermes, es aquello que no te deja dormir, y los sueños se van madurando, y Juan Carlos no ha dejado dormir a muchas personas en muchos días, pues su tenacidad, persistencia y paciencia hoy hace realidad lo que era un futuro”, señaló Reus Montaño.

Impulsan la Mentefactura

Irapuato: Robot ‘Prometheus’ protagoniza cortometraje

El director general de IDEA GTO también habló de la importancia de sumar esfuerzos para acercar los temas de futuro a los ciudadanos a través del valle de la Mentefactura y destacó la alianza firmada recientemente entre el Gobierno de Guanajuato y Tribe Accelerator, la aceleradora más importante de Singapur líder en Blockchain, que hoy permite ofrecer al estado 3 mil becas en su programa ‘STACK UP’.

“Nos estamos aliando con actores de alto nivel porque están viendo en Guanajuato el liderazgo en el tema de Mentefactura, así que con este evento solo auguramos el mayo de los éxitos”, enfatizó el titular de IDEA GTO.

Cabe destacar que la empresa guanajuatense Inbiodroid es la única compañía mexicana dentro de la recta final ‘ANNA Avatar XPRIZE’ uno de los concursos más importantes de robótica a nivel mundial que se llevará a cabo en noviembre de este 2022.

En el evento ‘Los buscadores del futuro’ acompañaron también a los desarrolladores de Prometheus autoridades del ámbito municipal de Irapuato, y autoridades federales.

Lee también: ‘Valerio Foundation’ acerca la robótica a niños de zonas rurales de Guanajuato

Más noticias:

MD