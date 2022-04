Pese a estar basados en California, ‘Valerio Foundation’ promueve la robótica entre niños y jóvenes de zonas rurales de Guanajuato

Fernando Velázquez

León.- En los últimos cuatro años, ‘The Valerio Foundation’ ha ayudado a cerca de 600 equipos de estudiantes guanajuatenses a capacitarse en programación y robótica, así como a participar en torneos internacionales en la materia, aunque la idea es crecer la red de alianzas con la finalidad de llegar a más lugares.

En entrevista para Periódico Correo , Roberto Iván Valerio Ayala, presidente y fundador de la asociación civil con sede en California, explicó que, inicialmente, la fundación solo brindaba apoyos sociales a familias que vivían en zonas de alta marginación, alejadas de las grandes ciudades.

Sin embargo, fue cuando su sobrino comenzó a estudiar robótica que surgió la idea de acercar la ciencia y la tecnología a poblados rurales, rancherías y pequeñas comunidades.

“Mi sueño es ayudar a más niños en comunidades sumamente marginadas, en pueblos, villas y ranchos; sé que hay más oportunidades en ciudades grandes, pero mi papá venía de un pueblo chico y yo he visto las necesidades que tienen en esos lugares, entonces, ¿por qué no traerles esa oportunidad de estudiar y de soñar a los niños que no tienen nada?”, dijo Valerio Ayala.

Foto: Especial

Valerio Foundation promueve la robótica con ‘desechos’ tecnológicos

Roberto Valerio explicó que en la empresa que trabaja tiene facilidad para obtener ‘desechos’ tecnológicos que él aprovecha para brindar talleres de robótica en comunidades de Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, aunque también ha trascendido fronteras llegando a países como Camerún, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Cuba, Filipinas, entre otras naciones.

Pénjamo, Irapuato y León, son los municipios de Guanajuato donde ‘The Valerio Foundation’ ha aterrizado su idea de conectar a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que habitan en zonas rurales y pequeños poblados, con la robótica.

Buscan aumentar alianzas

Roberto Valerio apuntó que el reto es aumentar las alianzas con universidades, donde la fundación les done robots a cambio de que alumnos ya capacitados en este rubro, vayan a las comunidades a compartir sus conocimientos a los estudiantes.

“Me gustaría mucho que, en colaboración con el Gobierno y las empresas, Guanajuato fuera el semillero para el Bajío y para México; que pudieran mandarnos a capacitar a sus niños, sus instructores, y con las mismas alianzas que tenemos con universidades, lograr que esos jóvenes pudieran llevar la misión que tenemos: ir a los pequeños pueblos a seguir capacitando niños”, dijo.

Foto: Especial

Abren a la infancia percepción del mundo

El presidente de ‘The Valerio Foundation’ destacó que lograr que niños de bajos recursos viajen y participen en torneos de robótica no solo les permite conocer lugares de que de otra manera difícilmente conocerían, sino que lo más importante es que logran abrir su percepción del mundo y de lo que pueden llegar a alcanzar.

Su trabajo filantrópico le valió recibir en el 2020 la condecoración al Mérito Migrante por parte del Gobierno de Michoacán, pero justo ese mismo día, su padre, quien le inculcó siempre la importancia de ayudar a los demás, falleció de covid-19.

“Para mí hay una gran lección de vida en qué trabajas, qué te apasiona, pero también qué puedes dejar ahora, qué es lo que tú puedes dar a los demás, porque con esta pandemia no sé si mañana esté aquí o el sueño se acabe mañana, pero sí es bueno dejar esa semilla”, concluyó.

