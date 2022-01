Nayeli García

Irapuato.- Irapuato es una de las seis ciudades a nivel nacional en donde existe mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en su publicación del cuarto trimestre del 2021; sin embargo, la percepción disminuyó en un tres por ciento en comparación con el tercer trimestre del año pasado.

La encuesta realizada por el INEGI, que mide la percepción de seguridad en 75 ciudades del país, reveló que en Irapuato el 89 por ciento de la personas encuestadas consideraron inseguro vivir en la ciudad, siendo una de las cifras más altas a nivel nacional junto con ciudades como Fresnillo (96.8%), Ciudad Obregón (95%), Naucalpan de Juárez (92.1%), Zacatecas (89.4%) y Uruapan (86%).

Este nivel de percepción lo ubica por encima de la media nacional, que ronda en los 65.8 por ciento, y de las ciudades de León, que en esta encuesta obtuvo un 75 por ciento; y Guanajuato capital que alcanzó los 67.1 por ciento.

No obstante, en esta última encuesta que abarca de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021, ya con el nuevo Gobierno municipal encabezado por Lorena Alfaro García, menor porcentaje de irapuatenses consideraron que la delincuencia seguirá igual con el 70.1 por ciento, siendo que un trimestre anterior, el 77.7 por ciento consideraba que las cosas no cambiarían.

Irapuato también forma parte de las ciudades a nivel nacional con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima de robo y/o extorsión, con el 40.3 por ciento de los hogares que indicaron haber sido blanco de estos delitos; en la lista también se encuentran Gustavo A. Madero (48.6%), Chimalhuacán (42%), Tláhuac (41.7%), y Venustiano Carranza (38.4%).

El estudio establece que es en el cajero automático en donde la población irapuatense se siente más insegura, con un 80.6 por ciento, sin embargo, en comparación con los resultados de esta encuesta del trimestre pasado, se tuvo una disminución en esta percepción, ya que en el periodo de julio a septiembre se tenía una percepción del 83.3 por ciento.

Mientras que la percepción de inseguridad en el transporte público pasó de 67.7 a 64.5 por ciento, y el banco permaneció con una percepción del 71.8 por ciento.

Los datos señalan que de la población encuestada, los testigos de delitos como el consumo de alcohol en las calles pasó del 67.4 al 66.8 por ciento; de robos o asaltos pasó del 65.5 al 64.6 por ciento; de actos de vandalismo pasaron de 52.7 a 49.4 por ciento; y de venta de droga pasó de 41.7 a 41.5 por ciento; es decir todos ellos a la baja.

Pero hubo otros delitos como el huachicol en donde el 8.4 por ciento de los encuestados aseguró haber presenciado o escuchado sobre este delito, mientras que un periodo anterior fue solo el 6 por ciento, y en el caso de los disparos de arma de fuego pasó de 58.1 al 67.5 por ciento; otro delito que creció en percepción fue el de las tomas de luz clandestinas, del 17.3 al 17.6 por ciento.

Aun cuando la percepción de inseguridad en Irapuato es de las mayores en el país, menos ciudadanos han cambiado sus hábitos, como el no permitir que los niños salgan a jugar por las noches, pues sólo el 44.8 por ciento dijo aplicar esta medida de protección, mientras que el trimestre pasado fue del 73.3 por ciento. Además, el 51 por ciento dijo ya no visitar a sus familiares, el 60.2 por ciento optó por ya no salir a caminar a inmediaciones de su hogar y el 77.8 por ciento, decidió ya no salir con objetos de valor a la calle; todos ellos valores menores a los registrados en el anterior estudio.

Sin embargo el 40.3 por ciento de los hogares de las personas encuestadas expresaron tener al menos una víctima de algún delito. El 30.9 por ciento de los hogares dijo haber sido víctima de robo, el 15.9 por ciento fueron víctimas de robo de vehículos, el 19 por ciento de asalto y el 22.4 por ciento de extorsión

Disminuye también la confianza en la Policía

En Irapuato, aunque creció la percepción de que las autoridades están siendo más efectivas en su combate contra la inseguridad, la confianza en ella disminuyó:

Y es que el 46 por ciento de los irapuatenses consideraron que la Policía Municipal está siendo efectiva, en comparación con el 45% del periodo anterior, pero la confianza disminuyó al pasar de 51.4 a 49.9%.

La Marina fue la única corporación que presentó una mayor percepción de efectividad entre los irapuatenses con un 82.4%, y un nivel de confianza del 83.6 por ciento, ambas cifras superiores a las de los años pasados.

Lo cual no ocurrió con el Ejército, cuya percepción de efectividad bajo de 76 a 71.8%, y su inspiración de confianza de 81.4 a 77.7%. La Guardia Nacional, por su parte, pasó en percepción de efectividad de 73 a 64.8% y la confianza de 79 a 76%. La Policía Estatal no fue la excepción, pues en efectividad paso de 58.9 a 56.2%, y la confianza cayó de 71.2 a 58.8%.

Esta es la segunda ocasión que Irapuato forma parte de esta encuesta realizada por el INEGI.

