Las investigaciones a Notarías públicas son procesos que se arrastraban desde hace tiempo, señaló el subsecretario de servicios estatal

Jazmín Castro/ Lourdes Vázquez

Estado.- El subsecretario de servicios a la comunidad del Gobierno estatal José Luis Manrique dio a conocer que el año pasado prescribieron 400 investigaciones en contra de notarías públicas en la entidad. Señaló que eran procesos que se venían arrastrando desde hace tiempo.

El funcionario justificó que no fueron asuntos graves. Sin embargo reconoció que posiblemente se pudo dar ‘carpetazo’ a un caso que ameritaba una sanción, más allá de un apercibimiento.

“Cuando llega tu servidor y por instrucciones de la secretaria de gobierno (Libia Denisse García) es sacar todos los pendientes que había en la dirección. Y estamos en el proceso de que no me prescriban los asuntos porque había una cantidad importante de asuntos (…) los asuntos que ya prescribieron el año pasado están por alrededor de 400 (…) lo que está prescrito es eso y no habría ningún tipo de sanción”, indicó.

Más notarias en la mira

El funcionario mencionó que la mayoría de los casos cerrados serían acciones que no ameritaban la revocación del fiat. Resaltó que esos los trae en la mira y advirtió que posiblemente se den más sanciones de este tipo.

“Cuando estábamos haciendo las visitas no se encontraban los folios empastados y los tenían por fuera, y eso de acuerdo a la ley implica una sanción y se iniciaban esos procesos, (…) pero no existen los abogados para atender toda esa cantidad”, por lo que bajo ese escenario está priorizando las faltas graves.

Otorgan suspensión

Recordó que desde el 2010 a la fecha se han realizado 11 revocaciones del fiat, de estas, cuatro se declararon nulas, es decir, regresaron el fiat.

“Entre las faltas más comunes es que no se encuentren la firmas de los interesados dentro de los folios y ya están empastados y procesados”, explicó.

Finalmente, mencionó que en San Francisco del Rincón se le otorgó la suspensión a un abogado y se le regresó la notaría. Pero en el caso de León no tienen procesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Las últimas dos revocaciones en la ciudad zapatera se dieron en la Notaría Pública número 47 del abogado Enrique Macías Chávez y la número 44 de Alejandro Durán Llamas.

Urge revisión a proceso

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Susana Bermúdez Cano manifestó la necesidad de llevar a cabo una revisión respecto al proceso para determinar el retiro del fiat notarial ante irregularidades.

Lo anterior, luego de que la Secretaría de Gobierno anunció que se han llevado a cabo revisiones a notarias. Además que, en junio pasado, tras acreditar diversas irregularidades en el ejercicio de su función, le retiraron el fiat al titular de la Notaría Pública 47 de León, Enrique Marcías Chávez.

La legisladora del PAN dijo celebrar que se estén llevando a cabo dichas visitas en notarias, “y que, a pesar de que ahorita se reporta que se encuentran anomalías, todavía existe el proceso para determinar el retiro del fiat. Entonces sí considero importante que se tome esto como algo de lo que se tiene que revisar en toda la legislación”.

“Nos lo llevamos los diputados como tarea, si requiere de una revisión exhaustiva. Se ha dejado a la buena voluntad, a la buena apariencia, al buen derecho, el tema de todas las notarías”.

Sanciones son necesarias

La legisladora mencionó que ante irregularidades encontradas se deben imponer las sanciones correspondientes “y pues todos los notarios que se pongan muy listos y al pendiente de lo que está pasando con algunos. Para que, de verdad, presten el servicio que requiere la ciudadanía guanajuatense”.

Susana Bermúdez dijo que la ciudadanía debe tener la tranquilidad del servicio que prestan los notarios en general. No obstante, pidió que ante cualquier anomalía deben dar aviso oportuno a la Secretaría de Gobierno para que pueda iniciar el proceso de sanción contra las notarías.

“Los ciudadanos tenemos responsabilidad de que, si queremos que se violente la normativa, no nos va a resultar muy viable, el trámite que hemos hecho, yo creo que es una corresponsabilidad tanto del ciudadano como de las notarías, principalmente de las notarías que hacen este servicio, sin embargo, creo que, la ciudadanía debe de estar tranquila con el servicio de los notarios en general”, mencionó.

