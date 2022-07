Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la investigación contra Peña Nieto no hay persecución y aunque le agradece, tampoco hay pactos

Staff Correo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al expresidente Enrique Peña Nieto no se le persigue, pero tampoco se le protege. Ello, luego que el pasado jueves se diera a conocer la denuncia que la Fiscalía General de la República tiene contra él.

En su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que la presentación de la información fue ‘sólo transparencia’. En este sentido, remarcó que no se trata de ‘una venganza’. Inclusive, dijo que está en contra de perseguir judicialmente a los exmandatarios, ya que “se debe ver hacia adelante”.

“Este asunto que se dio a conocer hace unos días es porque había ese antecedente. Cuando me preguntan, pues no puedo mentir ni puedo ocultar nada. Por eso se da a conocer que, como persona expuesta (…), las operaciones que llevamos a cabo la revisan y terminan en Hacienda. Los bancos (las notifican) a inteligencia financiera”.

¿El Gobierno de México ha protegido al expresidente Enrique Peña Nieto?



AMLO dice que ¡NO!



De igual manera, recordó que la investigación y el enjuiciamiento sólo se harían bajo expresa petición de la ciudadanía. Situación, que no ocurrió, luego que no se alcanzara el 40% de la participación en la pasada consulta al respecto para que fuera vinculante.

Tampoco pactos en investigación contra Peña Nieto

Enfatizó que la investigación no obedece a represalia alguna, que presuntamente se rumoraba por su operación desde España para la elección en Estado de México. Y aunque dijo que le agradece por no intervenir en el proceso electoral del 2018, remarcó que no existe pacto alguno ni se le protege.

“Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas hablan de pactos, de acuerdos. Entonces quisieran que nosotros ocultáramos información para que salga el Reforma o El Universal o Proceso a decir se está protegiendo al expresidente Peña Nieto, no. Nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

El pasado jueves, la Unidad de Investigación Financiera declaró que el expresidente habría recibido transferencias ilícitas por más de 26 millones de pesos. Incluso, anunció que la denuncia al respecto se habría presentado en la FGR, donde ya inició la investigación contra Peña Nieto.

