El gobernador Diego Sinhue destacó que el pasar de la manufactura a la mentefactura abonó a las inversiones en Guanajuato

Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presumió que a 2 años para que termine su sexenio, la meta de atracción de inversiones lleva un 91% de cumplimiento. Subrayó que la apuesta de pasar de la manufactura a la mentefactura es evitar que más jóvenes emigren a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Este viernes el mandatario estatal dictó la conferencia ‘El modelo Guanajuato de innovación y mentefactura’ como parte del programa de la sexagésima edición de ANPIC.

Ahí detalló que, en los primeros cuatro años de su gestión, a la entidad han llegado inversiones por 4 mil 549 millones de dólares, con lo cual es posible afirmar que la meta de alcanzar los 5 mil millones de dólares en seis años, será superada.

Entre los factores que ayudaron a ello enlistó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el nuevo tratado comercial de Norteamérica (T-MEC). También la pandemia de covid-19 que orilló a las empresas de todo el mundo a buscar que sus proveedores estén más cerca.

Destaca economía del estado

Además, destacó que, en los últimos 30 años, Guanajuato pasó de estar entre los 10 estados más pobres, a ser la sexta economía del país. Esto solo por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. Aunque proyectó que, en la siguiente medición oficial del INEGI, el estado habrá superado a Veracruz para colocarse en el quinto lugar.

Sin embargo, Diego Sinhue señaló que la meta de su gobierno en materia económica es sentar las bases del desarrollo a largo plazo. Destacó que es apostarle a la mentefactura, que es generar riqueza a partir del conocimiento.

“Hoy estamos en la etapa de permearlo hacia la sociedad, por eso me van a escuchar los próximos 2 años como disco rayado hablando de la mentefactura porque necesitamos que sea una política pública que no sea solo del gobierno, sino de todos guanajuatenses, y qué es mentefactura, es generar riqueza a partir del conocimiento”, dijo.

Destaca data center en Guanajuato

Puso como ejemplo la llegada del primer ‘data center’ en el estado, que será el más grande de México y América Latina. Esto a cargo de la empresa Layer 9 México, que invertirá 800 millones de dólares y generará 2 mil 500 empleos.

Remarcó también que la empresa se ha comprometido a ofrecer los mismos sueldos que paga en Estados Unidos, que es el objetivo final de transitar hacia la mentefactura: elevar la calidad de vida.

“Cada vez van a tener mejores oportunidades. Lo que quiero es que mis chavos de Guanajuato no tengan que cruzar la frontera por falta de oportunidades, que no arriesguen su vida se separen de su familia por falta de oportunidades. Al garantizarles que les paguen lo mismo que en EEUU, no tiene sentido cruzar la frontera, mejor que hagan comunidad aquí”, dijo.

