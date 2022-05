Con el Valle de la Mentefactura, Omar Silva Palancares obtuvo un contrato con Explora por hasta 1.3 millones de pesos

Miguel Juárez

León .- El Valle de la Mentefactura apoyó a uno de sus conocidos aliados y exfuncionario municipal con más de 1.4 mdp.

Tras concluir su periodo en una dependencia municipal, un extitular y su nueva empresa fueron beneficiados en la categoría ‘aceleración de empresas emergentes’ con 150 mil pesos por IdeaGto. Gracias a ello, en menos de un mes vendió servicios a Explora por 1.3 mdp.

Cerca de concluir su periodo en la Dirección General de Innovación, Omar Silva Palancares, a quien medios señalaron en el pasado por licitaciones a modo, gastos personales y no declarados en las partidas correspondientes, con recurso público durante su paso por la dependencia, constituyó recientemente la ‘Agencia Mexicana de Economía Circular SAPI de C.V.’ en septiembre de 2021.

El Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato (IdeaGto) emitió la Convocatoria B-1 Ruta iTera en noviembre de 2021. Esto para fomentar la cultura del emprendimiento e innovación, así como impulsar la creación y consolidación de startups de base tecnológica o alto impacto.

Se daría a través de apoyos económicos de hasta 15 mil, 25 mil y 150 mil pesos, respectivamente en tres categorías: Preincubación, Incubación y Aceleración.

Foto: Captura

Apoyaría a la ‘aceleración’ de empresas

Silva Palancares, en esta última, sería seleccionado para convertirse en un “sujeto de apoyo” de IdeaGto para la ‘aceleración’ de empresas. Silva, junto a Juan Antonio Reus Montaño, Director General de IdeaGto, el 17 de diciembre de 2021. Realizaron la firma del Convenio IDEAGTO/TO/COV/170/2021 donde Palancares sería beneficiado con 150 mil pesos.

De acuerdo con los TdR de la convocatoria, las aceleradoras son: “aquellas organizaciones que ayudan a impulsar ideas y startups en fases tempranas para acelerar su crecimiento y prepararse adecuadamente para poder dirigirse a inversiones con una idea de negocio probadas”.

Para el 20 de diciembre, gracias a dicho convenio, Silva Palancares se comprometería a prestar a Explora los servicios correspondientes al Servicio Integral para la ejecución del proyecto Gimnasios de Emprendimiento Explora del Programa Tropa I Espacios de conformidad al Convenio IDEAGTO/COV/170/2021.

Bajo el oficio DSE/001/2022, el Patronato de Explora contrataría los servicios profesionales. El 30 de diciembre, para dicho programa se destinarían más de 1.3 mdp, pagaderos a partir de abril hasta agosto de 2022.

Foto: Captura

Tras los reconocimientos del Valle de la Mentefactura 2022 y el caso de Silva, pareciera los beneficiados son aquellos con determinadas características o proyectos de casa. Apegados a derecho, sí, pero con beneficios para algunos.

Los Gimnasios de Emprendimiento

Gerardo Ibarra Aranda, Director de Explora, ha expresado que, tras la pandemia y la perdida de miles de empleos, los ‘Star Up Gym by Explora’ difundirán la cultura de la innovación y el emprendimiento para los guanajuatenses en el marco del ecosistema de innovación de ‘Mentefactura’.

Mediante 9 sesiones impartidas en sesiones virtuales y/o presenciales, todas y todos podrán crear negocios con impacto económico, social y ambiental con ayuda de mentores profesionales. Mediante el sistema 5M´s (Mentalidad emprendedora, modelo de negocio circular, mínimo viable, marketing digital y estrategias de financiamiento. Diseñarán negocios con los que podrán vender en línea.

Foto: Captura

Aunque señaló que la meta será de 120 proyectos (30 por gimnasio) lo menos serían 70. Sin embargo, Correo tiene conocimiento que los gimnasios de Explora y Explora Chapalita, que son quienes ya han iniciado, registran 15 y 7 proyectos respectivamente.

Extrañamente, la página que refieren todos los productos comunicacionales de los ‘Start Up Gym by Explora’ no existe o, mejor dicho, se encuentra disponible para comprar su dominio por 333 USD al mes.

Para ser parte de los gimnasios, la ciudadanía debe: