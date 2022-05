La cifra de la deuda del estadio León actualizada fue dada a conocer por De Haro Maldonado en la sesión de consejo

León.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no cobrará la deuda del estadio León de 42 millones de pesos que mantiene el club por concepto de descargas. Esto hasta que no concluyan las reparaciones de las fugas detectadas en las tuberías del estadio Nou Camp. Así lo informó el director de la paramunicipal Enrique de Haro Maldonado.

“En la plática que estamos sosteniendo tiene que ver con arreglar los desperfectos. No tanto el tema de los dineros, en tanto no se arreglen los desperfectos no estamos siquiera en condiciones de tener un monto arreglado. Sucede lo mismo con las casas habitación. Cuando tienen una fuga nosotros les apoyamos con la detección del problema. Ellos lo arreglan y dentro de las políticas que tenemos, lo que nos permitan hacer un descuento porque de alguna manera no se usó esa agua. Por eso cuando terminemos toda esta revisión, ya estaremos en condiciones de fijar bien, y se puede un plan de pago hasta por 24 meses” dijo al respecto.

Fugas llevan desde enero en el estadio

La situación del club deportivo ya había sido reportada ante el consejo desde enero. Se informó que hasta el 1 de noviembre de 2021 el adeudo ascendía a los 40 millones 291 mil 573 pesos. Esto por los conceptos de drenaje, tratamiento de aguas. Además de no obtener un registro de descargas, junto a un acumulado de 11.7 millones de pesos por recargos en general y en el tratamiento de aguas residuales.

La cifra de la deuda del estadio León actualizada fue dada a conocer por De Haro Maldonado en la sesión de consejo del 27 de abril. Esto luego de ser consultado por la regidora Blanca Araceli Chávez Escobar sobre el tema. También afirmó que parte del adeudo se originó por las fugas detectadas en los baños del estadio y en los palcos, aunque ésta data de hace 12 años.

El director del SAPAL afirmó que desde el reporte ante la comisión, una cuadrilla especializada en la detección de fugas ha trabajado junto al club para informarles de dónde deben hacer las reparaciones, por lo que una vez que concluyan los trabajos se podrá hacer el requerimiento del pago.

“Va muy bien, hemos estado mandando a las cuadrillas y ha estado reparando las fugas. Creo que en poco tiempo estaremos en condiciones de cerrar este tema. Se han estado marcando donde se detectan con nuestros equipos y ellos van reparando conforme les decimos” añadió.