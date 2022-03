Invasión en Ucrania suma 11 días, 364 civiles muertos y miles de detenidos

La invasión en Ucrania suma 11 días, que ha cobrado la vida de al menos 364 civiles; en Rusia intentan terminarla, pero a miles los detuvieron

Staff Correo

Kiev, Ucrania.- La invasión rusa en Ucrania alcanza los 11 días ya. Aunque en este lapso se busca ponerle fin desde el lado ruso detuvieron a al menos 3 mil 500 en manifestaciones. En tanto, en Ucrania las muertes alcanzan los 364 civiles.

Este domingo detuvieron a al menos 3 mil 500 personas en varias manifestaciones celebradas en Rusia para exigir el fin de la invasión de Ucrania. Así, en respuesta al llamamiento del líder opositor Alexéi Navalni.

Fue Irina Volk, portavoz del ministerio ruso de Interior, quien indicó la cifra de las protestas no autorizadas en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas. De acuerdo con esa fuente, unas 2 mil 500 personas se manifestaron en Moscú, donde detuvieron a mil 700. En tanto, otras mil 500 participaron en una protesta similar en San Petersburgo, donde arrestaron a otras 750.

La portavoz de Interior dijo que otras mil 200 personas celebraron manifestaciones no autorizadas en otras regiones del país y donde detuvieron a mil 61.

El líder opositor ruso Alexéi Navalni instó hoy a la población a que “ignore las prohibiciones” y salga a las calles para exigir el fin de la invasión de Ucrania. Además de protestar contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, como artífice de la intervención.

La Fiscalía General de Rusia y el Ministerio del Interior advirtieron a la población de que no participase en las protestas. Y recordaron que se castigará con penas de cárcel, un aviso que Navalni ha denunciado como un acto de represión.

Más de 300 muertos

En tanto, la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó las muertes de 364 civiles en Ucrania. La cifra atendería desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero.

La dependencia basada en Ginebra añadió que otros 759 civiles resultaron heridos para el mediodía del sábado. Así lo detalló con base en “un método de conteo muy estricto” y reporta sólo las bajas que confirma.

Añadió que cree que la cifra real es mucho mayor “especialmente en el territorio que controla el Gobierno y especialmente en días recientes”. Ello se debe a que el flujo informativo se entorpeció en medio de los combates y hay reportes que no confirmaron.

Las autoridades ucranianas reportaron cifras mucho más altas de víctimas civiles.

El despacho del presidente turco Recep Tayyip Erdogan informó que Erdogan llamó por teléfono a Vladímir Putin y le pidió aplicar un cese de fuego inmediato.

Turquía tiene fuertes lazos tanto con Rusia como con Ucrania y ha tratado de presentarse como mediador. Erdogan, según el comunicado, le dijo a Putin que está “dispuesto a hacer toda contribución posible” para poner fin a la crisis.

Juzgar invasión en Ucrania por crímenes de guerra

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken , juzgó el domingo como “muy creíbles” los informes que dan cuenta de “crímenes de guerra”. Así lo habló durante una entrevista a la cadena CNN sobre la invasión rusa en Ucrania.

“Hemos visto informes muy creíbles de ataques deliberados contra civiles, lo que constituiría un crimen de guerra”, dijo Blinken en State of the Union. Ahí, además, aseguró que Estados Unidos “examinaba” estas informaciones.

El secretario de Estado norteamericano consideró que la guerra podría “durar algún tiempo”, pero que Vladimir Putin “estaba condenado a perderla”.

“Ganar una batalla no es ganar la guerra. Tomar una ciudad no significa que él (Putin) tomará los corazones y el alma del pueblo ucraniano”, manifestó. “El pueblo ucraniano demostró que no se dejará anexar y gobernar por Vladimir Putin o Rusia”, indicó.

En el onceavo día de la invasión de Ucrania, la avanzada rusa sobre Kiev en el norte continúa con el refuerzo de bombardeos sobre ciudades ucranianas. Estas han matado a decenas de civiles, en especial en Chernígov, a 150 kilómetros al norte de la capital.

Según Naciones Unidas, más de 1.5 millones de personas abandonaron Ucrania como refugiados y cientos de civiles han resultado muertos.

