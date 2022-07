El internet en Guanajuato sigue siendo un servicio al que no todos pueden acceder, la brecha es mayor por género y en zonas rurales

Miguel Juárez

León.- A nivel nacional el número de personas usuarias de internet en 2021 aumento en 4.1 puntos porcentuales respecto al año pasado. No obstante, en Guanajuato, 48 de cada 100 hogares seguían sin acceso durante 2021.

Este lunes, así lo presentaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esto, como parte de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Según este recuento, Guanajuato apareció entre las 10 entidades con el menor número de usuarios de internet. Ello, luego que 30 de cada 100 personas en Guanajuato no hacen uso del servicio.

Creación: Inegi

La ENDUTIH explica que esto se debe principalmente a que no saben utilizarlo (53%). Mientras que en el porcentaje restante no les interesa/no lo necesitan (18%), no tienen acceso (16%) y otras razones (13%).

En Guanajuato, los menores de edad —a diferencia de la media nacional— accedieron en mucho mayor medida a este. Y es que en el país, el 25.3% de los menores de 17 años hicieron uso de la red en 2021. Mientras que Guanajuato concentra hasta el 29.6% de usuarios en este rango de edad.

Finalmente, el menor porcentaje de usuarios de internet en Guanajuato, como pudiera esperarse, lo representan los adultos de 55 años o más.

Internet en Guanajuato: más celulares, menos computadoras

Foto: Especial

Por otro lado, aunque 60 de cada 100 hogares en Guanajuato no tienen acceso a una computadora, el 94 de cada 100 realizan actividades en línea. Esto indica que ingresan mediante un dispositivo móvil, smartphone o tablet.

“Es un hecho notable que ahora todo es mucho más cómodo y accesible en un objeto en nuestras manos”, expresaron durante la conferencia. “En general, la mayoría de los usuarios de internet y de tecnología es con la finalidad de comunicación, mediante mensajes instantáneos y para entretenimiento”.

Finalmente, resaltaron que continúa una brecha de género importante entre los usuarios de 6 años o más, de al menos 2.3 puntos porcentuales. Las cuales, junto a la población rural con una diferencia de la urbana de más de 20 puntos, dijeron, deben atender los municipios.

Esperan que los resultados de dicha encuesta ofrezcan información estadística valiosa para atender y cerrar dichas brechas. Esto, tanto en la disponibilidad como en el uso de las tecnologías de la información.

